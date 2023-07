Barbara D’Urso: “Tornerò presto in TV, ma non dico dove”/ “Le mie trasmissioni trash? Mi venivano chieste”

Barbara D’Urso: “La mia TV trash? Mi venivano richieste così le trasmissioni”

Barbara D’Urso è più carica che mai. Nonostante l’uscita di scena da Mediaset e le polemiche che ne sono susseguite, la conduttrice è pronta a tuffarsi in nuovi progetti, come lei stessa ha annunciato durante la sua ospitata al Premio Maratale. È proprio durante questa chiacchierata che la conduttrice è tornata a parlare del suo lavoro a Mediaset e dell’appellativo di ‘trash’ spesso affibbiato alle sue trasmissioni.

“Ho fatto tante trasmissioni in cui c’erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste” – ha esordito Barbara d’Urso – “Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un’altra storia”. Un chiarimento secco, pungente quello della conduttrice, che, dopo una stoccata a Myrta Merlino, si è quindi esposta sul suo futuro lavorativo.

Barbara D’Urso annuncia il suo ritorno in TV: “Torno e quando meno ve l’aspettate”

Barbara D’Urso è pronta a fare il suo ritorno in TV. È stata lei stessa a confermarlo, dichiarando: “Fino al 31 dicembre ho un contratto di esclusiva con Mediaset. Ora sono in vacanza, gli step prossimi sono tantissimi. Sono fortunata, mi vorrebbero in altri luoghi. Come canta Valerio Scanu, ‘in tutti i luoghi in tutti laghi’” ha spiegato, promettendo al suo amato pubblico che tornerà presto “ma non dico dove”. Ai fan che successivamente le hanno chiesto un autografo, Barbara ha ribadito i suoi progetti: “Torno, torno, non vi preoccupate, torno presto! Quando meno ve lo aspettate!“.

