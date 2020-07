Barbara D’Urso tra vacanze e Malgioglio/ Video e ricordi d’estate, il web “Unica!”

Continua la pausa estiva per Barbara D’Urso. La regina di Canale 5 ha concluso la sua lunga stagione televisiva non senza soddisfazioni e si gode ora qualche settimana di riposo prima di tornare in onda con le nuove edizioni dei suoi ben noti show televisivi. Intanto i fan possono seguirla sui social, dove d’altronde la conduttrice è sempre molto attiva. Ogni giorni, infatti, posta nuovi contenuti, anche divertenti scene inedite come il dietro le quinte del video per il Grande Fratello con Cristiano Malgioglio nei panni della Regina Elisabetta d’Inghilterra. Nelle ultime ore la D’Urso si è però mostrata in costume, coperto da un leggero copricostume bianco, intenta ad ammirare un bellissimo scenario di Nerano. Si tratta però di un ricordo dello scorso anno, che Barbara ha riproposto non senza un po’ di malinconia.

Barbara D’Urso, ricordi d’estate e video esilaranti

“Un anno fa nella mia amata Nerano” ha ricordato Barbara D’Urso, che in questi giorni si è dunque divertita a postare alcuni esilaranti video che la vedono assieme a Malgioglio, ma in cui ha anche mostrato alcune bellezze della nostra magnifica Italia. E di lei, in una recente intervista, ha parlato anche un suo ospite fisso: Costantino Della Gherardesca. In una recente intervista, il conduttore l’ha difesa dalle critiche: “Penso che Barbara d’Urso sia una martire perchè viene accusata di fare una Tv trash… – ha ammesso il conduttore – Ma chi la critica non passa certo il tempo a intervistare premi Nobel…” D’altronde ha trovato il Prati-gate “quasi un’opera d’arte. Sul marito inesistente di Pamela Prati si è creato un gran indotto economico per autori televisivi, giornalisti, conduttori”, ha concluso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA