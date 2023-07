Barbara D’Urso: “Trash? Se lo fossi stata avrei un richiamo”/ “Ballando con le stelle? Ipotesi mai esistita”

Barbara D’Urso e il trash: le parole della conduttrice

Dopo pochi giorni di silenzio, Barbara D’Urso ha deciso di raccontare la propria verità sull’addio a Mediaset. Dopo aver svelato di essere stata lasciata a casa senza preavviso, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, la conduttrice parla anche dell’accusa che le è stata spesso rivolta ovvero quella di essere “trash”. Accusa che Barbara non condivide spiegando anche il motivo.

“Ho letto via il trash, la d’Urso trash. Ma che cosa è il trash? Perché fino a tre anni fa a mezzanotte e mezza i personaggi a Live Non è La d’Urso non erano di serie A? Primo: col budget che si era man mano ridotto chi chiamavo? Secondo: io da anni conduco Pomeriggio Cinque col tailleur, occupandomi rigorosamente di cronaca. Perché continuano a dirmi trash? Se fossi trash col programma sotto testata giornalistica avrei un richiamo dal CDR. Mai successo. Anche i giornalisti che lavorano con me sono trash? Vedo su Canale 5 cose molto molto trash. Non solo non vengono fermate, vengono esaltate!”, spiega.

Barbara D’Urso e la verità su Ballando con le stelle

Prima dell’annuncio con cui Mediaset ha ufficializzato l’addio a Barbara D’Urso, il nome della conduttrice è stato anche accostato a Ballando con le stelle in vista della prossima edizione. In particolare, secondo alcune indiscrezioni, la D’Urso avrebbe potuto far parte della giuria del programma di Milly Carlucci, ma cosa c’è di vero?

A svelare la verità è la stessa Barbara che, ai microfoni de La Repubblica, ha fatto sapere che non tornerà in tv prima della scadenza del contratto con Mediaset (dicembre 2023) e su Ballando con le stelle ha aggiunto: “Non è mai esistita questa ipotesi”.

