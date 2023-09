Barbara D’Urso: “Un’altra sfida con me stessa…”/ Web in tilt per la confessione social

Barbara D’Urso si prepara per una nuova avventura

Barbara D’Urso si prepara per una nuova avventura, dopo la bocciatura subita in casa Mediaset, con la mancata riconferma alla conduzione di Pomeriggio 5. Il programma TV e streaming sulle reti Mediaset, in partenza in chiaro tv su Canale 5 e in onda anche via streaming sul sito web Mediaset infinity, vede per la prima volta, dal 4 settembre 2023, Myrtha Merlino subentrare al posto della conduttrice storica Barbara D’Urso. E sulla scia di un botta e risposta al veleno tra le due primedonne del piccolo schermo, ora Carmelita si apre ad una confidenza aperta al popolo nel web, via Instagram. A corredo di un post condiviso sul re dei social, Barbara D’Urso fa sapere di voler sfidare se stessa, mettendosi alla prova. Ossia la conduttrice TV prende un volo per una destinazione lontana, e che lei sia quindi diretta ad una meta estera per un debutto lavorativo estero non si direbbe un’ipotesi azzardata.

Il messaggio social della conduttrice manda il web in tilt: le reaction

“Sto per affrontare la mia storica

paura dell’aereo – fa sapere a corredo di una carrellata fotografica postata via Ig, la conduttrice napoletana, in confidenza con gli internauti -..Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua… #colcuore”. Un post che é ora virale nel web e, tra le annesse reaction, segna un tripudio di interazioni social, tra le più disparate degli internauti. In particolare emergono tra queste le reaction di chi tra i telespettatori chiede a gran voce una re-entry di Barbara D’Urso nei palinsesti TV e streaming di casa Mediaset, in particolare alla conduzione di Pomeriggio 5.

Questo, mentre al Festival di Venezia 80, si registra la grande assenza del divo turco Can Yaman, che via social, non a caso, rompe il silenzio sulla sua non presenza all’evento.

