Can Yaman: grande assente e nessun premio per lui, a Venezia 80/ Rompe il silenzio e…

Il Festival del Cinema di Venezia, giunto all’edizione di Venezia 80, vede Can Yaman grande assente alla cerimonia di premiazione, mentre presenziano le rivali e sue intime colleghe Demet Ozdemir e Francesca Chillemi. Quest’ultime sono l’attrice turca e l’attrice siciliana che, nei rispettivi ruoli della pubblicista Sanem nella fiction Daydreamer e la giornalista Viola Vitale nella serie Viola come il mare, hanno coperto il ruolo di dolce metà al fianco dei ruoli interpretati da Can Yaman, il fotografo Can e l’ispettore capo di Polizia Francesco. E allo sbarco al Festival del Cinema di Venezia 80, l’ottantesima edizione della Mostra dedicata all’arte del Cinema che abbraccia in Laguna fruitori, esperti e professionisti dell’arte del Grande schermo e i protagonisti di più settori nel mondo dello showbiz, presenziano Demet e Francesca, in assenza di Can Yaman.

In un abito beige per la prima e un vestito nero per la seconda, Francesca Chillemi e Demet Ozdemir calcano il vip carpet di Venezia 80, dove per l’occasione, oltre agli scatti dei fotoreporter e fan tra le attenzioni di apprezza ricevute, le due star attrici ricevono dei prestigiosi premi, lasciando a bocca asciutta il collega intimo sul set Can Yaman. Il Premio Kinéo per la category Miglior attrice serie italiana va a Francesca Chillemi per il ruolo interpretato in Viola come il mare e il Premio Kinéo per la category “Miglior Attrice Internazionale” va a Demet Özdemir.

Demet Ozdemir e Francesca Chillemi premiate a Venezia 80: l’attore turco contesta la mancata premiazione?

Can Yaman, grande assente a Venezia 80, invece sembra non aver ricevuto alcuna menzione alla grande kermesse, neanche in termini di premiazioni. E, intanto, sulla scia del grande interrogativo dell’occhio pubblico che si chiede il motivo della non presenza del turco al Festival, lo stesso Can Yaman rompe il silenzio social. A corredo in una nuova foto pubblicata via Instagram, l’attore turco scrive il messaggio sibillino che rivelerebbe il motivo della sua assenza in Laguna, ossia la non premiazione in nessuna tra le categorie di premi previsti alla kermesse: “Giusto per chiarire… non verrò a Venezia questa volta… faccio spazio agli altri… senza rubare la scena…”. Delle parole dalla difficile interpretazione, che unitamente alla grande assenza all’evento potrebbero rivelarsi una contestazione non troppo velata del turco rispetto alla non chiamata alla premiazione veneziana.

“Sei una persona davvero bella e rispettosa,

dall’animo nobile”, si legge tra i vari commenti social del web rilasciati a margine del post di Can Yaman e poi ancora-.

“Nessun premio?”. “La tua assenza é clamorosa”, si legge tra gli altri.

