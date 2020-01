Barbara D’Urso vs Luigi Favoloso/ Retroscena su Nina Moric “Se fosse davvero così mi incaz*o”

Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque si è occupata di Luigi Favoloso scomparso dal 29 dicembre. La notizia in questi giorni è una delle più trattate nei salotti televisivi visto che il ragazzo è un personaggio conosciuto per via della sua storia d’amore con Nina Moric e per essere stato in passato un concorrente del Grande Fratello. Qualcosa però ha fatto arrabbiare Carmelita durante l’ultima diretta televisiva; in collegamento, infatti, per parlare di Luigi Favoloso c’era Nathan, amico della ex fidanzata Nina Moric, che ha rivelato nuovi dettagli sul rapporto tra i due: “mi sono allenato in palestra con Nina e mi ha raccontato di aver litigato con Luigi Mario Favoloso. Lui l’accusava di averlo tradito”. Fin qui nulla di così eclatante, succede nelle coppie di litigare per forte gelosia, ma Nathan ha proseguito il suo racconto dicendo: “poi Luigi Mario avrebbe fatto una cosa molto grave che non posso dirti. A quel punto, Nina Moric lo avrebbe lasciato e lui avrebbe minacciato di suicidarsi a Capodanno”.

Luigi Favoloso scomparso: Barbara D’Urso “non credo che…”

L’amico di Nina Moric non si è fermato, anzi a Barbara D’Urso ha fornito nuovi particolari dettagli su quanto accaduto tra la bellissima modella croata e Luigi Favoloso: “ma Nina è tranquilla, sa che non lo farebbe mai. Dopo essere sparito ha chiuso il profilo, tipica mossa di chi vuole aumentare i propri follower. In ogni cosa lui avrebbe fatto una cosa molto grave a Nina che non posso dirti. Se lo sapessi tu sono guai”. Di cosa si tratta? Le parole di Nathan hanno spinto la padrona di casa a replicante prontamente: “io spero di non aver capito. Da anni combatto contro la violenza sulle donne. Ma non credo che Luigi Mario possa aver fatto una cosa del genere. Se fosse davvero così mi incaz*o”. L’amico della Moric ha poi risposto: “la violenza sulle donne è molto grave, ma questa cosa è perfino uno 0.5 più grave”. Le parole di Nathan, amico di Nina Moric, hanno spinto la madre di Luigi Favoloso ad intervenire in diretta; la donna, infatti, ha chiamato alla D’Urso smentendo la sua versione: “ho sentito Nina Moric fino a domenica 5 gennaio e non era affatto arrabbiata con mio figlio. Non mi ha detto assolutamente di aver litigato con Luigi Mario”, ma a confermare la versione di Nathan c’è Veronica Satti che, in collegamento, sottolinea: “quella cosa la so anch’io”. Cosa è successo davvero tra Nina Moric e Luigi Favoloso?

