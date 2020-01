Nina Moric e la scomparsa di Luigi Favoloso/ “Amore è rimanere e non sparire apposta”

Nina Moric sui social ha commentato la scomparsa di Luigi Favoloso. Da circa dieci giorni non si hanno più notizie dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 e del compagno della bellissima modella croata, ma qualcosa non torna stando alle parole che la Moric ha condiviso sul suo profilo Instagram. La scomparsa di Luigi Favoloso sta facendo sicuramente preoccupare i famiglia e gli amici più stretti, anche se la bellissima Nina ha lanciato un vero e proprio sospetto sui motivi che avrebbero spinto l’ex gieffino a far perdere le sue tracce. Così, armata di smartphone, la Moric ha scritto un breve post nelle sue Instagram Stories facendo intendere che la sparizione di Luigi sia solo una messa in scena. “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare così i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene. Per me questo si chiama egoismo” ha scritto la Moric. Se così fosse i genitori di Favoloso possono tirare un sospiro di sollievo, ma sicuramente questo rappresenterebbe l’ennesimo colpo di testa dell’ex concorrente del GF.

Veronica Satti sulla scomparsa di Luigi Favoloso: “se qualcuno lo avesse visto…”

Se le parole di Nina Moric accendono un enorme sospetto sulla scomparsa di Luigi Favoloso, di tutto altro tipo sono quelle scritte da Veronica Satti, la figlia di Bobbi Solo ed ex concorrente del Grande Fratello. Per questo motivo la ex gieffina ha scritto un lungo post sui social per chiedere l’aiuto dei suoi follower per ritrovare l’amico Luigi. “Urgente, Luigi Mario Favoloso è scomparso da 10 giorni. Io l’ultima volta che l’ho sentito è stato per augurarci un sereno Natale. Poi qualche giorno dopo arriva il messaggio della madre mentre ero ancora in America. Lei mi chiedeva se lo avessi visto o sentito, perché lui era già scomparso da 3 giorni. Da lì denuncia alla Polizia, ma ancora nessuna notizia. Se qualcuno lo avesse visto da qualche parte per favore ci contatti immediatamente” ha scritto la Satti. Infine anche Alberto Mezzetti, per intenderci il Tarzan vincitore del GF 15, ha commentato la notizia della scomparsa di Luigi Favoloso così: “sono sconvolto e dispiaciuto”.

