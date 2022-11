Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica/ L’incontro a teatro e il matrimonio

Barbara Exignotis e Nino Frassica: nessun figlio tra i due

Barbara Exignotis è la moglie di Nino Frassica: la coppia è legata dal 2018 e vive il loro amore lontano dal mondo del gossip. Proprio così il simpaticissimo attore e comico è legato da tantissimi anni alla ex attrice hard che ha sposato in gran segreto dopo dieci lunghi anni di fidanzamento. L’attore, volto noto della serie cult Don Matteo, è sposato da circa quattro anni con l’ attrice che è più giovane di lui di ben 25 anni. Nessun figlio tra i due, anche se Barbara è mamma di una bambina di nome Valentina, nata dalla sua precedente relazione.

Prima di incontrare Barbara, Nino Frassica è stato legato a Daniela Conti, attrice molto conosciuta nel mondo dello spettacolo durante gli anni ’80 e ’90. Una storia d’amore importante durata dieci anni, che ha portato la ex coppia a condividere non solo l’ambito privato, ma anche il lavoro visto che hanno recitato insieme in diverse fiction di successo tra cui proprio Don Matteo.

Chi è Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica

Dopo la fine della relazione con Daniela, Nino Frassica si è perdutamente innamorato di Barbara Exignotis. Ma chi è la moglie di Nino Frassica? Ex attrice hard classe 1975 si è sposata con Nino Frassica da quattro anni fa quando la loro relazione divenne pubblica. La donna per diversi anni ha lavorato nel mondo cinema porno utilizzando il nome di “Blondie” partecipando a diverse pellicole a luci rosse negli anni ’90.

L’incontro tra i due risale al 2009 quando Nino Frassica l’ha conosciuta durante le prove dello spettacolo teatrale “Il lupo”. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine, visto che hanno cominciato a frequentarsi pur mantenendosi sempre ben lontani dal mondo del gossip. Poi la scelta di ufficializzare il loro amore alla stampa con tanto di matrimonio celebrato senza un anello. Il motivo? “Lo ritengo uno spreco di soldi e ho chiesto di non averlo” – ha detto l’attrice in una vecchia intervista.

