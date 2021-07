Barbara Exignotis e Daniela Conti, moglie ed ex moglie Nino Frassica/ Due matrimoni..

Barbara Exignotis e Daniela Conti sono rispettivamente la moglie ed ex moglie di Nino Frassica, il popolare attore e comico italiano amatissimo dal pubblico. Frassica è sempre stato molto attento a tenere la vita privata ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo per privacy e discrezione. Sulla sua vita privata però possiamo dirvi che ha avuto due mogli: la prima è stata Daniela Conti, mentre la seconda Barbara Exignotis. Due matrimoni, ma nessun figlio per il cabarettista che oggi è felicemente sposato con una ex attrice hard classe 1975. La prima moglie è Daniela Conti: i due si sono sposati nel 1985.

E’ stato il primo matrimonio per Nino Frassica, ma il loro amore dopo otto anni di unione è naufragato e i due si sono detti addio. Classe 1958, Daniela Conti è nata il 19 novembre a Messina e proprio come Frassica si è dedicata ad una carriera nel mondo della recitazione. In diverse occasioni, infatti, ha recitato accanto al marito Nino Frassica prima nel film “Il Bi e il Ba” e poi in un episodio della serie cult Don Matteo. 8 anni d’amore, ma nessun figlio per la coppia che ha divorziato nel 1993 con tantissimo dolore da parte dell’attore.

Nino Frassica, il matrimonio con Barbara Exignotis

Dopo il dolore nella vita di Nino Frassica è arrivato nuovamente il sereno e un nuovo amore grazie a Barbara Exignotis, ex attrice hard con cui è convolato per la seconda volta a nozze. La coppia ha vissuto il proprio amore lontano dal clamore mediatico restando in segreto per più di 10 anni. Poi la decisione di rivelare tutto nel 2018, anno in cui la coppia è convolata a nozze. Barbara Exignotis e Nino Frassica sono colleghi: dopo un lungo periodo come attrice in film hard, la donna ha cambiato genere dedicandosi a film di diverso tipo arrivando a lavorare con il compagno in “Liubov pret a porter”.

