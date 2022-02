Barbara Exignotis e Daniela Conti, moglie ed ex Nino Frassica/ L’amore e il divorzio

Barbara Exignotis e Daniela Conti sono la moglie ed ex moglie di Nino Frassica. La vita privata dell’attore e comico è poco nota al grande pubblico visto che Frassica ha sempre preferito vivere i propri amori lontano dai riflettori. Le pochissime notizie sulla sua vita sentimentale ci dicono che è stato sposato due volte. La prima moglie è stata Daniela Conti, mentre in seconde nozze ha sposato Barbara Exignotis. Due matrimoni, ma nessun figlio per il simpaticissimo protagonista di Che tempo che fa che da alcuni anni ha ritrovato la felicità tra le braccia della seconda moglie.

SEI MAI STATA SULLA LUNA?, RAI 1/ Nastro d'Argento alla colonna sonora di De Gregori

Il primo matrimonio di Nino Frassica c’è stato nel 1985: la sposa è stata Daniela Conti. Un grande amore, ma qualcosa si è rotto tra i due visto che otto anni dopo l’unione gli sposi hanno deciso di lasciarsi. Ma chi è la prima moglie di Nino Frassica? Classe 1958, Daniela Conti è nata il 19 novembre a Messina e si è dedicata proprio come il marito alla recitazione.

Nino Frassica/ "Renzo Arbore ha cambiato la mia vita. Lo chiamai e…"

Barbara Exignotis e Daniela Conti, due matrimoni per Nino Frassica

Barbara Conti, la prima moglie di Nino Frassica, ha lavorato diverse volte con l’ex marito. Si sono trovati a condividere il set cinematografico del film “Il Bi e il Ba” e successivamente anche in un episodio della fiction campione d’ascolti Don Matteo. Dopo 8 anni d’amore, la coppia ha deciso però di lasciarsi. Nel 1993 la coppia ha divorziato. Dopo la fine del matrimonio, Nino Frassica ha ritrovato l’amore tra le braccia di Barbara Exignotis, ex attrice hard.

Nino Frassica e Barbara Exignotis hanno vissuto il loro amore sempre lontani dal mondo dello spettacolo. Per dieci lunghi hanno tenuto segreto il loro sentimento per poi uscire allo scoperto nel 2018, anno che ha visto la coppia anche sposarsi. Parlando della loro vita privata, la ex attrice hard ha raccontato: “lavo, stiro e tengo in ordine la casa da sola. Esco per andare a fare la spesa, ogni tanto Nino e io andiamo a cena fuori. Poi torniamo subito a casa. Stiamo tanto insieme. E io non guardo nemmeno la televisione, perché mi sconforta venire a conoscenza dei problemi del mondo”.

NINO FRASSICA/ Dalle imitazioni di Renzo Arbore a quando si propose a Sanremo

© RIPRODUZIONE RISERVATA