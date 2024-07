Barbara Floridia, chi è la presidente della commissione vigilanza Rai/ “Ho sofferto molto per un abbandono”

Chi è la politica Barbara Floridia: la popolarità esplosa nel 2016

Tra gli ospiti di Storie di donne al bivio questa sera su Rai2 troveremo anche la presidente della commissione vigilanza Rai, carica che presiede dal 4 aprile del 2023 e che porta avanti con grande orgoglio e professionalità. Nata il 5 febbraio del 1977 a Messina e cresciuta nell’omonima provincia, ha conseguito il diploma di maturità prima della laurea in Lettere moderne all’Università degli studi di Messina nel 2000, strappando un 110 e lode di prestigio, inizia poi la carriera come professoressa sempre in Sicilia, mentre con il passare del tempo si avvicina sempre di più alla politica e in particolare al Movimento Cinque stelle, la ribalta nazionale arriva nel 2016 quando posta sulla sua pagina Facebook un video contro la riforma scolastica Buona scuola introdotta dal Governo Renzi, è sempre stata molto vicina agli studenti.

Nel complicato e surreale periodo Covid, Barbara Floridia aveva parlato così delle necessità di andare incontro ai giovani: “Bisogna altresì dire che scegliere il meglio per loro è davvero difficile, a maggior ragione per uno Stato che vuole garantire il diritto alla salute e il diritto all’istruzione”.

Barbara Floridia rivela: “Felice grazie ai giovani”

Della professoressa siciliana e della sua vita privata si sa ben poco, ma è sposata e ha messo su famiglia negli anni, anche se la sua esistenza è stata in gran parte prestata al mondo della scuola e da qui è nato un rapporto molto speciale con gli studenti: “Sono felice grazie ai giovani, fare la professoressa è il mestiere della mia vita, ho scelto di insegnare e mi manca tantissimo, dopo aver finito l’università ho fatto una supplenza quasi per sbaglio, ho capito che stare in classe con loro mi rendeva felice” ha confessato Barbara Floridia in una vecchia intervista concessa a Storie di donne al bivio.

Riguardo alla sua carriera nella politica la presidente commissione vigilanza Rai ha ammesso: “L’impegno politico mi è costato molto, penso che la parità tra uomo e donna non sia ancora raggiunta, a me è capitato di subire un abbandono, dentro al ministero mi è costato molto, ho sofferto per amore ma ho amato” ha confessato Barbara Floridia ammettendo come molti uomini non siano pronti ad assecondare una moglie con impegni totali.











