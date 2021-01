Barbara Hernandez “Amica speciale di Vittorio Cecchi Gori”/”Rita Rusic? Solo falsità”

Barbara Hernandez ha permesso a Vittorio Cecchi Gori di tornare a sorridere. Questo è quello che possiamo dire di quella che lui stesso definisce un’amica speciale con la quale sta vivendo questo momento di ritrovata serenità. Secondo quanto rivela il nuovo numero di Chi, in un articolo a firma del giornalista e speaker radiofonico, Francesco Fredella, sembra proprio che il famoso produttore è coccolato da un’amica speciale, un’attrice cubana che frequenta la sua casa romana la stessa che, a detta di qualcuno, sta ospitando anche frequenti visite di due ex storiche dell’ex patron della Fiorentina ovvero Maria Grazia Buccella e Valeria Marini. Non vi è traccia invece di Rita Rusic che si trova in America e si sentono spesso al telefono ma si vedono sempre più di rado. Proprio riguardo alla questione Rusic e anche alla sua ultima intervista choc rilasciata a Verissimo, Cecchi Gori ha commentato: “Non mi ha fatto piacere sentire quell’intervista. Tutto falso. Ero a casa con De Luca per fortuna, perché sono stato poco bene subito dopo”.

Barbara Hernandez chi è? “Amica speciale di Vittorio Cecchi Gori”

Chiuso il capitolo Rita Rusic sembra proprio che Vittorio Cecchi Gori sia tornato a sorridere facendo tornare nella sua vita le sue ex (Valeria Marini compresa) ma, soprattutto dedicandosi proprio alla sua amica speciale, la bella Barbara Hernandez: “Lo sapete che non amo il gossip. Non amo parlarne. E’ un’amica speciale, questo sicuramente. A me piacciono le donne belle e intelligenti. E le rispetto. Sempre”. Proprio quest’ultima risposta sembra una frecciatina a Risa Rusic che lo ha accusato del contrario, almeno nel loro rapporto e nella loro vita insieme, ma quello che è certo è che il Vittorio Cecchi Gori che ci ha raccontato Francesco Fredella, è un uomo nuovo pronto a cancellare quello che è successo in questi anni (esperienza drammatica compresa) e guardare avanti tornando a fare cinema.



