Totò Schillaci, chi è la seconda moglie Barbara Lombardo: dalla partecipazione a Pechino Express alla lotta al fianco del marito

La morte di Totò Schillaci ha sconvolto tutti, il campione calcistico si è spento a 59 anni ieri, giovedì 18 settembre 2024, per le complicanze di un tumore al colon, al suo fianco per tutto il periodo della malattia ha avuto i tre figli e la moglie Barbara Lombardo, chi è? Classe 1975, ha dunque 49 anni ed originaria anche lei di Palermo. In passato ha partecipato alle selezioni regionali di Miss Italia. Tuttavia tale parentesi è durata poco.

La seconda moglie di Totò Schillaci, Barbara Lombardo ha iniziato come modella ma poi ha lasciato il mondo dello spettacolo per seguire altre strade. Ha studiato ed ha iniziato a lavorare come odontotecnica preferendo alle luci della ribalta una carriera più tranquilla. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha un figlio, Alberto, nato da una precedente relazione. La storia d’amore tra Totò Schillaci e la moglie Barbara Lombardo è nata circa vent’anni fa. I due si sono sposati nel 2012 ed insieme hanno partecipato anche ad una scorsa edizione di Pechino Express.

Barbara Lombardo, il dolore della seconda moglie di Totò Schillaci: “Non voleva lasciarsi”

Dopo giorni di silenzio oggi alla camera ardente, Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci si è fatta forza ed ha voluto esprimere tutto il suo dolore per la morte del marito, prematura e ingiusta. L’ex calciatore, infatti, per anni si è curato con tutte le sue forze contro un tumore al colon particolarmente aggressivo. “Ha combattuto tantissimo, il suo cuore non voleva spegnersi perché sapeva che c’eravamo noi” ha rivelato in lacrime la donna, per poi aggiungere: “Il suo amore era enorme, non voleva lasciarci, per noi è stato un grandissimo dolore… Siamo veramente felici per questo amore che l’Italia e Palermo stanno dimostrando” Ed infine nel dolore ha voluto ugualmente ringraziare tutti per l’enorme affetto tributato al marito, affetto e stima che meritava non solo come campione ma anche come uomo.