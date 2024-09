CHI È LA SECONDA MOGLIE DI TOTÒ SCHILLACI

In silenzio social da giorni, Barbara Lombardo è impegnata al fianco di Totò Schillaci, ricoverato in ospedale a Palermo. Proprio la famiglia dell’ex calciatore fa sapere dal canale Instagram del 57enne che le sue condizioni sono stabili ed è tenuto sotto controllo dai medici. Sono ore di apprensione, dunque, per la seconda moglie, con cui aveva partecipato a Pechino Express, un’esperienza che ha segnato entrambi, i quali la ricordano spesso nei loro post social.

La coppia vive a Palermo con il loro cagnolino Nina e il figlio di lei, invece i tre figli di Schillaci, nati dal primo matrimonio con Rita Bonaccorso (con cui mantiene rapporti cordiali) e da una relazione successiva, sono sparsi per l’Europa, tra Portogallo, Verona e Chiasso. La seconda moglie di Schillaci condivide con lui le origini, visto che anche lei è di Palermo. Ha un passato da modella e ha partecipato alle regionali di Miss Italia, poi è diventata odontotecnica, la sua attività principale, che ha archiviato temporaneamente appunto per partecipare al reality con il marito.

BARBARA LOMBARDO E L’AMORE PER TOTÒ SCHILLACI

L’amore tra Barbara Lombardo e Totò Schillaci non è il classico esempio di colpo di fulmine, perché tra i due non fu amore a prima vista, anzi solo dopo dieci anni in cui si sono conosciuti lei è riuscita a fidarsi di lui e da una decade sono sposati. Quando era piccola veniva chiamata “selvaggia” per la sua predisposizione all’avventura, che ha potuto mettere in gioco a Pechino Express (dove venivano chiamati i “siculi”), un’esperienza che si è rivelata chiaramente molto diversa rispetto ai viaggi organizzati a cui era abituata.

Non condivide col marito la passione per il calcio, di cui non capisce nulla, ma questo non è mai stato un problema per il marito, che anzi lo ha definito un bene. I due, che vivono in una casa in campagna del capoluogo siciliano, gestiscono il centro sportivo lanciato dall’ex calciatore per aiutare a socializzare i bambini dei quartieri più difficili di Palermo.