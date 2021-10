Barbara Palombelli/ “40 anni insieme a Francesco Rutelli, è importante condividere”

Barbara Palombelli torna ospite a Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La giornalista e conduttrice nelle ultime settimane è stata al centro di una grande polemica scoppiata per le parole dette sul femminicidio. Cosa è successo? Ricostruiamo brevemente i fatti; la Palombelli nel programma ‘Forum’ nell’introdurre un caso di rabbia tra marito e moglie. Fin qui nulla di strano, se non fosse come la giornalista ha introdotto la vicenda: “qui parliamo della rabbia tra marito e moglie. Come sapete, negli ultimi sette giorni ci sono stati sette delitti. Sette donne uccise, presumibilmente da sette uomini. Questo soltanto per dire l’ultima settimana. A volte però è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente di testa, completamente obnubilati, oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda, dobbiamo farcela per forza, perché dobbiamo, in questa sede soprattutto che è un tribunale, esaminare tutte le ipotesi”.

L’interrogativo della Palombelli ha scatenato una polemica che ha coinvolto tutti: donne vittime di violenza e femminicidio, ma anche il mondo della politica. Tutti contro la moglie di Francesco Rutelli per delle affermazione che, inutile girarci intorno, andavano tranquillamente evitate. Sui social in tantissimi hanno chiesto l’esclusione della conduttrice dal programma, ma anche la radiazione dall’albo dei giornalisti.

Barbara Palombelli: lo scivolone sul femminicidio…

Barbara Palombelli è poi intervenuta nel programma ‘Quarto Grado’ per sedare la polemica mettendo i puntini sulle ‘i’: “il femminicidio non è giustificabile in alcun modo, voglio essere chiara, non intendevo dire quello che è stato compreso. Sono sempre stata in prima linea contro la violenza sulle donne, la mia storia professionale è iniziata con massacro del Circeo, e ho anche aiutato e portato a casa mia e fatto diventare figli dei ragazzini che erano stati oggetto di violenza da parte delle famiglie. Quindi essere stata messa tra le persone che giustificano la violenza mi ha provocato un grande malessere. .

Sul finale la conduttrice ha aggiunto: “chiedo scusa se qualcuno sentendo quella frase ha pensato che io sia passata dalla parte degli omicidi, che possa essere complice di uno che uccide la propria moglie o la propria compagna. In realtà bisogna vedere la puntata dall’inizio alla fine per capire il senso di quella frase”. A starle accanto in questo momento non facile c’è stato il marito Francesco Rutelli con cui è felicemente sposata da più di 40 anni!



