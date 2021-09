Barbara Palombelli “frase femminicidio? Causa va guardata tutta”/ “Chiedo scusa, ma…”

Barbara Palombelli è intervenuta questa sera a ‘Quarto grado‘ su Rete 4, trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, per fare alcune precisazioni dopo una sua frase sui femminicidi nel suo programma ‘Forum’ che ha scatenato dure critiche verso la conduttrice. “Io sono sempre stata in prima linea contro violenza sulle donne – ha detto Barbara Palombelli -. La mia carriera è iniziata con il massacro del Circeo ed essere messa tra persone che giustificano la violenza mi ha procurato un grande malessere perché la vivo come una grande ingiustizia verso di me. La causa di ‘Forum’ va guardata tutta e non solo un pezzo”.

"Io aggredito da cinghiale a Roma"/ Video Massimo Lopez "Corre verso di me e..."

Barbara Palombelli ha aggiunto: “Chiedo scusa se qualcuno sentendo solo quella frase ha pensato che io sia passata da un’altra parte. Era un discorso che si inseriva in una causa di un certo tipo. Dobbiamo fare tutti un grande passo avanti e capire come disinnescare subito il primo gesto e comportamento di qualcuno che poi può degenerare. Dobbiamo prevenire perché non accada mai più ma anche fare un salto di qualità e domandarci come impedire violenza prima che diventi femminicidio”.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 settembre (conc 37/2021)

BARBARA PALOMBELLI: “SI DEVE AGIRE SUBITO DOPO IL PRIMO SCHIAFFO”

Dopo la polemica riguardo la frase sul femminicidio, Barbara Palombelli ha detto a ‘Quarto Grado’: “Dobbiamo insegnare alle nostre figlie e ragazze che il primo gesto dell’uomo va decodificato e poi va portato dallo psicologo. Si deve agire subito dopo il primo schiaffo e le offese personali. E’ stata detta una falsità verso di me, perché la mia storia parla per me. Chiedo scusa a tutti coloro hanno pensato che io la pensassi in un modo totalmente lontano dal mio modo di essere”.

Pm di Modena ed ergastolano: aperitivo in zona rossa/ Csm “trasferita a Firenze per…”

La frase di Barbara Palombelli sui femminicidi detta a ‘Forum’ era stata : “Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise da uomini, ma viene da domandarsi se questi ultimi erano totalmente fuori di testa oppure se c’è stato un comportamento esasperante da parte delle vittime”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA