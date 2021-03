Barbara Palombelli/ A Sanremo 2021 tra i veleni, Amadeus la difende ma..

Barbara Palombelli a Sanremo 2021, scoppia la polemica: “Perché un volto Mediaset!”

Ogni volta che si parla di Barbara Palombelli si alza un vero e proprio polverone, sia in casa Mediaset che in quella Rai a quanto pare. E’ successo quando si parlava di lei, un paio di anni fa, come possibile conduttrice del Grande Fratello o dell’Isola dei Famosi, ed è successo in questi giorni, da quando è venuta a galla la notizia che avrebbe calcato il palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Lui stesso, travolto dalle polemiche, ha voluto dire la sua e ha difeso la propria scelta spiegando: “Non mi sarei mai immaginato la polemica. Le cose sono due: o, come dice Fiorello, sono io che attiro polemiche. Oppure a Sanremo tutto diventa polemica!“. Alla fine sembra che Barbara Palombelli ci sarà e che calcherà il palco dell’Ariston proprio questa sera, ma davvero nessuno si ricorda che prima di essere un volto “della concorrenza”, la giornalista era una penna della tv pubblica e non solo?

Barbara Palombelli dalla radio alla conduzione tv

Quello di Barbara Palombelli può essere definito un vero e proprio ritorno in Rai visto che la sua carriera è iniziata con radio e giornali, ma poi è arrivata in televisione lavorando a Rai Radio 2 dalla fine degli anni ’70. Laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale, alla fine degli anni Settanta era già in radio e poi è passata alle collaborazione con L’Europeo di cui è diventata giornalista parlamentare, poi con Il Giornale di Indro Montanelli e vicecaporedattrice di Panorama. Il suo viaggio l’ha portata anche alla corte del Corriere della Sera sul finire degli anni ’80 mentre nel decennio successivo è stata alla corte della Repubblica per poi tornare al Corriere dal 2001 al 2006. In tv ha lavorato come giornalista per Domenica In e Samarcanda di Michele Santoro, ha affiancato Giuliano Ferrara alla conduzione di Otto e Mezzo su La7 e solo nel 2010 circa è arrivata a Mediaset. Se i primi anni l’hanno vista come opinionista, dal 2013 è alla guida di Forum e dal 2018 è a Stasera Italia, approfondimento politico di Rete4. E la vita privata? Non c’è bisogno di ricordare a tutti che Barbara Palombelli è la moglie dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, da cui ha avuto il figlio Giorgio e con cui ha adottato tre figli, Serena, Francisco e Monica.



