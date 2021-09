Palombelli “Femminicidi? Interrogarsi su comportamento donne”/ È polemica, Lucarelli…

Un commento di Barbara Palombelli sui femminicidi ha dato inizio ad una complessa polemica sul web: “Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise da uomini, ma viene da domandarsi se questi ultimi erano totalmente fuori di testa oppure se c’è stato un comportamento esasperante da parte delle vittime”, ha detto la conduttrice in apertura della puntata de Lo sportello di Forum andata in onda il 16 settembre su Rete 4.

Selvaggia Lucarelli vs Tommaso Eletti al GF Vip/ "Sessista e geloso premiato in tv"

La frase, in poche ore, ha inorridito in molti, che hanno accusato la giornalista di colpevolizzare le donne che subiscono violenza e dunque allo stesso tempo giustificare gli uomini che la compiono, poiché esasperati dall’atteggiamento della partner. “Un’uscita infelice”, l’hanno definita tanti. Su Internet è scoppiata dunque una bufera, a tal punto che qualcuno ha anche chiesto che la conduttrice venga sospesa dalla Mediaset. Barbara Palombelli, da parte sua, non ha ancora risposto alle accuse.

SELVAGGIA LUCARELLI VS SINDACO NOTO PER VACANZA HORROR/ "Offre pranzo per zittirmi…"

Palombelli “Femminicidi? Interrogarsi su comportamento donne”. La reazione della Lucarelli

La reazione di Selvaggia Lucarelli alle parole di Barbara Palombelli in merito al fatto che sui femminicidi ci sia da interrogarsi sul comportamento esasperante delle donne non è tardata ad arrivare. La giornalista, infatti, ha pubblicato il video sul proprio profilo Instagram. “Era perfino meglio il monologo di Sanremo”, ha commentato. Già in quella occasione, infatti, la conduttrice era stata criticata aspramente per un discorso sulle vere donne.

Qualcuno, ad ogni modo, ha difeso Barbara Palombelli, sostenendo che quelle parole pronunciate a Lo sportello di Forum siano state estrapolate da un discorso più ampio sulla rabbia e su cosa essa comporti. “La rabbia non è un sentimento isolato, spesso si traduce in gesti, in atti, in comportamenti. Rabbie quante ne abbiamo ogni giorno? Centinaia. Dal semaforo, a quando non si accende la televisione a quando non esce l’acqua dal rubinetto. Qualunque cosa può farci montare la rabbia. Però a questa rabbia nel 99% dei casi non segue un comportamento violento, quando arriva un comportamento violento invece iniziamo a preoccuparci”, aveva aggiunto la conduttrice a corredo della frase incriminata.

Lucarelli vs Crosetto "Preso Covid da vaccinato? Obeso"/ E lui: "Sa solo insultare…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA