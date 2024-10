X Factor 2024, anticipazioni primo Live 24 ottobre: al via la gara in diretta

La trafila di provini di X Factor 2024 è finalmente giunta al termine e questa sera, 24 ottobre, in diretta in prima serata su Sky e in streaming su NOW, partono ufficialmente i Live Show del talent. A condurli è Giorgia, che quest’anno ha deciso di vestire i panni della conduttrice, tra grande emozione, anche se non è da escludere che la vedremo esibirsi proprio questa sera nella prima grande apertura della fase in diretta del talent.

Paola Iezzi rivela: "Fu mia sorella Chiara a decidere la separazione"/ "Io ho soltanto subito e ora..."

I giurati, che ora sono ufficialmente anche coach, sono Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. A loro il compito di guidare i tre talenti che hanno deciso di portare ai Live ma anche di giudicare le performance degli altri concorrenti di X Factor 2024. Alla fine delle votazioni, decise dal pubblico a casa, avverrà questa sera la prima eliminazione, scelta che spetterà anche alla giuria.

Perchè Paola e Chiara si erano separate?/ Il ‘peso’ della fama: “C’erano regole costanti…”

Come sono composte la squadre di X Factor 2024

Ma come sono composte le squadre di X Factor 2024? Il team di Achille Lauro è composto dai Les Votives, giovane band rock che ha conquistato il suo X Pass alle Audizioni; Lorenzo Salvetti, cantautore di 17 anni, e i Patagarri, band swing. La squadra di Jake La Furia è invece formata da Francamente, nome d’arte di Francesca Siano, dai The Foolz, quintetto rock, e dalla cantante di origine bulgara El Ma.

Passiamo, invece, alla squadra di Paola Iezzi, che porta in scena Pablo Murphy, cantautore italo-scozzese, dal suo X Pass Lowrah, 23enne cantante e rapper, e dai Dimensione Brama, band formata da sette elementi. Chiudiamo con il team di Manuel Agnelli, unico veterano di questa edizione, che quest’anno porta in scena Danielle, cantautore polistrumentista 29enne, i Punkcake, band punk formata da cinque ragazzi, e Mimì, 17enne dalla voce soul.

Squadra Achille Lauro, X Factor 2024, chi sono i concorrenti?/ Ibra fuori a sorpresa

Come vedere X Factor 2024 in streaming, ospiti e come funziona il primo Live

Come nelle scorse edizioni, anche a X Factor 2024 il primo Live sarà caratterizzato da due manche alla fine delle quali verrà proclamato un meno votato che finirà a rischio eliminazione. I due a rischio si sfideranno e starà alla giuria decidere chi eliminare o se affidare questa scelta al pubblico a casa. Nel corso del primo Live, inoltre, non mancherà un ospite musicale, che è Ghali. Il cantante si esibirà in un medley dei suoi ultimi successi.

Ricordiamo che X Factor 2024 è visibile in diretta dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW (previo abbonamento). On demand è invece disponibile su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live andranno in onda in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).