“Barbara Palombelli licenziata da Mediaset”/ Falso: perché non c’è a Stasera Italia

L’assenza di Barbara Palombelli a Stasera Italia non è passata inosservata, anzi ha alimentato diverse voci in merito al futuro della giornalista e conduttrice. In queste ore, infatti, si parla tanto di un suo licenziamento da Mediaset. La sua posizione, dunque, è finita nuovamente in discussione. In realtà, le cose stanno diversamente. In primis, come riportato da Libero, sono previste quattro assenze della conduttrice di Rete 4. Una situazione temporanea, non definitiva come invece qualcuno ritiene.

Infatti, Mediaset l’ha sostituita, ma poi la rivedrà in sella al talk serale presumibilmente già a partire dalla prossima settimana, quindi da lunedì 23 maggio. Poi l’assenza di Barbara Palombelli sarà legata semplicemente alle ferie per tutta l’estate. Infatti, tornerà puntualmente in onda a settembre per la nuova stagione televisiva, quella targata 2022/2023. A sostituirla in questi giorni la giornalista Stefania Cavallaro, anche lei di Rete 4.

Barbara Palombelli: “Ho degli impegni…”

«Questa è una casa per me nuova, ma sono comunque nella famiglia di Rete4, della quale prometto di prendermi cura», ha dichiarato Stefania Cavallaro presentandosi in apertura di trasmissione, al debutto alla conduzione di Stasera Italia. La giornalista ha precisato in questa occasione che Barbara Palombelli è assente per motivi personali, senza scendere nei dettagli. Non un fulmine a ciel sereno comunque per i telespettatori del talk, visto che prima di cedere lo “sgabello” la conduttrice aveva dichiarato: «Ho un annuncio da fare: per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo». Dunque, non sono emerse altre informazioni in merito ai motivi dell’assenza, ma di sicuro Barbara Palombelli non è stata licenziata. In molti prevedono molte novità per la prossima stagione televisiva di Mediaset, ma attualmente non ci sono gli elementi per presupporre un addio della conduttrice a Stasera Italia.

