Barbara Palombelli “Lilli Gruber? “Non c’è rivalità”/ “Convivenza con Rutelli dopo..”

Nessuna rivalità tra Barbara Palombelli e Lilli Gruber, conduttrici nella stessa fascia oraria di due programmi politici. La Palombelli conduce Stasera Italia su Rete 4 mentre Lilli Gruber va in onda su La7 con Otto e mezzo. Nonostante si occupino degli stessi temi alla stessa ora, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, la Palombelli assicura che tra lei e la collega c’è solo stima e non rivalità. “Con Lilli ci conosciamo da una vita, sono stata anche un suo autore“, spiega. “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Otto e Mezzo l’ho persino condotto con Giuliano Ferrara. Tra noi non c’è rivalità, ci incontriamo dal parrucchiere, Roberto D’Antonio, condividiamo l’interesse per la politica e probabilmente anche dell’altro. La nostra sfida non è con lei che va in onda da tanto e può contare sul formidabile traino del tg di Enrico Mentana, secondo me uno dei migliori. Ma con il pubblico. L’anno scorso Piersilvio Berlusconi ci ha chiesto di cambiare la natura di Rete 4, mi sembra che ci siamo riusciti”, aggiunge.

BARBARA PALOMBELLI E IL MATRIMONIO CON FRANCESCO RUTELLI: “INSIEME DA 40 ANNI”

Mamma, moglie e donna in carriera. Nonostante i numerosi impegni, Barbara Palombelli riesce a conciliare tutto. Merito della sua grande capacità organizzativa che le ha anche permesso di creare quella famiglia numerose che sognava. “Desideravo una famiglia numerosa e dopo la prima adozione di Francisco che è andata subito molto bene ho voncinto Francesco (Rutelli ndr). E’ stata dura, certo. Ma anche divertente e ce l’abbiamo fatta”, racconta la Palombelli che è mamma di quattro figli dei quali tre adottati e nonna di due nipoti. Felicemente sposata da anni, svela il segreto della sua unione con Francesco Rutelli: “con mio marito sono andata a convivere dopo appena una settimana, stiamo insieme da quarant’anni. Forse perchè non mi sono chiesta quanto sarebbe durata o perchè ci siamo lasciati in pace. Però questo tempo è volato“, conclude.



