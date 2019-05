FRANCESCO RUTELLI, MARITO BARBARA PALOMBELLI/ “Dallo psichiatra per Serena…”

Francesco Rutelli, politico e presidente dell’Anica, è tornato alla ribalta grazie alla partecipazione della figlia Serena al Grande fratello 16. A differenza della moglie [Barbara Palombelli, N.d.R.], Rutelli non ha approvato subito la sua scelta. “Io ero molto d’accordo”, racconta Palombelli al Maurizio Costanzo Show, “me lo chiedeva da 10 anni. Francesco non voleva assolutamente e abbiamo anche litigato su questo. Io ho avuto fiducia in Serena, abbiamo chiesto allo psichiatra che ci segue da sempre e ci ha detto di mandarla perché avrebbe rafforzato la sua identità e l’avrebbe aiutata a crescere”. Prosegue Barbara: “La tv è un acceleratore di emozioni, queste emozioni le ho viste sera dopo sera: l’hanno fatta crescere, lei è molto determinata ma ha avuto sicuramente un passato difficilissimo”. Insomma, i timori di papà Francesco si sono rivelati infondati.

Francesco Rutelli e l’adozione

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno in tutto quattro figli, uno naturale (Giorgio) e tre adottivi (Serena, Monica e Francisco). La loro non è l’unica coppia vip ad essersi prodigata in tal senso. Lo stesso Maurizio Costanzo, insieme alla moglie Maria De Filippi, ha adottato Gabriele, oggi 27enne. “Nella tua vita privata sei stato condizionato da questa storia”, ha ricordato Barbara al conduttore, “l’adozione è contagiosa”. Il riferimento è all’episodio in cui Serena e Monica conobbero il ballerino Kledi Kadiu, grazie proprio alla complicità di Costanzo e De Filippi. Si parla della loro prima estate insieme, nel lontano ’97, quando Serena e Monica si trasferirono dalla casa-famiglia a casa Rutelli. Le due hanno sempre vissuto sotto lo stesso tetto, fatta eccezione per quello del Gf. Anche Monica ha ricevuto la proposta, ma – dopo il provino – ha deciso di lasciar perdere.

Francesco Rutelli, un padre amorevole

Francesco Rutelli si è opposto con forza all’ingresso nella Casa della figlia Serena. Il suo timore maggiore erano le critiche, che alla fine, puntualmente, sono arrivate. Soprattutto sui social: “Sa”, spiega Monica a Today, “non è semplice portare un cognome importante. La gente parla tanto e pensa poco, invece dovrebbe parlare poco e pensare tanto. Mia sorella la fanno passare per raccomandata, ma non è così”. Il loro rapporto con i genitori è piuttosto disteso. Serena, in particolare, è molto legata al papà: “Ci parlo di più, è più bonaccione, ti abbraccia, ti coccola”. E la mamma? “Con lei non parlavo tantissimo delle mie cose. Forse, adesso, crescendo, abbiamo instaurato un rapporto più bello. Mamma è più severa. Ti sa dare amore, è dolce”.



