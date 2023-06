Barbara Palombelli saluta Stasera Italia/ “Portata avanti maratona voluta da Piersilvio Berlusconi”

Barbara Palombelli ha salutato ieri sera il programma Stasera Italia, nota striscia pre-serale su Rete 4, talk di attualità e politica. La moglie di Rutelli, da anni conduttrice Mediaset, lascia dopo cinque anni il suo ruolo di presentatrice del programma del quarto canale, e l’annuncio è giunto in diretta tv ieri sera, venerdì 16 giugno, in occasione dell’ultima puntata della stagione. Barbara Palombelli, prima dei saluti finali, ha spiegato dinanzi alle telecamere: “Quando cinque anni fa Pier Silvio Berlusconi mi propose di condurre tre programmi al giorno, due sotto il marchio Forum e poi Stasera Italia, io l’ho presa come una grande sfida atletica, quasi olimpica. Era come se mi dicesse: vuoi fare la maratona?”.

Quindi ha aggiunto: “L’abbiamo fatta, cinque anni, mille ore insieme, tantissime storie: due legislature, i due governi Conte, quello di Draghi e poi Meloni, la pandemia durata tre anni e la guerra. Abbiamo raccontato sempre in diretta cercando di portare nelle case, anche quando non si poteva, un po’ di serenità“, per poi iniziare una lunga serie di ringraziamenti.

BARBARA PALOMBELLI, PRONTO UNO SHOW IN PRIMA SERATA?

Quello di Barbara Palombelli non è stato assolutamente un “siluramento” e lo si capisce chiaramente anche dal fatto che alla stessa giornalista sia stata affidata la co-conduzione del funerale di Silvio Berlusconi su Canale 5 di mercoledì scorso. Molto probabilmente la giornalista dovrebbe cimentarsi in qualcosa di nuovo e le voci circolanti parlano di un possibile show in prima serata condotto dalla stessa, non si sa se su Canale 5 o Rete 4.

Chi prenderà invece il suo posto a Stasera Italia? Anche in questo caso non vi sono certezze ma stando a delle indiscrezioni di Dagospia, riprese poi dall’agenzia di stampa Ansa, non è da escludere che alla fine arrivi il collega della Palombelli, Nicola Porro, già conduttore di Quarta Repubblica, vicedirettore del quotidiano Il Giornale, e da anni volto noto di casa Mediaset.

Grazie per averci seguito, ora vi lasciamo a @QuartoGrado Buona estate da #StaseraItalia!













