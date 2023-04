Barbara Palombelli, moglie Francesco Rutelli/ Dal giornalismo alla conduzione in TV

Barbara Palombelli, dagli esordi nel giornalismo al matrimonio con Francesco Rutelli

La televisione italiana è ricca di personaggi del mondo del giornalismo che, abilmente, sono riusciti a trovare una proprio spazio anche sul piccolo schermo con format di un certo spessore. Un esempio lampante offerto dalle reti Mediaset è quello di Barbara Palombelli; la moglie di Francesco Rutelli ha infatti avviato la sua carriera puntando tutto sul giornalismo a partire dal finire degli anni ’70. Dopo aver completato gli studi di Lettere moderne nel ’77, Barbara Palombelli inizia a farsi conoscere grazie all’impegno radiofonico con la rubrica Sala F.

La prima esperienza professionale di Barbara Palombelli le apre le porte per collaborazioni ed impegni di spicco dal punto di vista giornalistico Già nel ’79 viene notata dal settimanale L’Europeo prima di collaborare dal 1984 al 1987 con Il Giornale. Da annoverare fino al 2006 i ruoli di spicco tra il Corriere della Sera, La Repubblica e il Corriere; per quest’ultimo quotidiano si cimenta come editorialista fino al 2006. Come anticipato, la carriera di Barbara Palombelli vive il parallelismo televisivo; nel 2002 infatti viene scelta come giudice per il programma Destinazione Sanremo prima di approdare su LA7 per la nota trasmissione Otto e mezzo, nel 2003.

Barbara Palombelli, la parallela carriera televisiva e l’adozione di 3 figli con Francesco Rutelli

La carriera televisiva di Barbara Palombelli ha trovato forse maggiore sfogo nella seconda decade degli anni 2000. Dal 2013 infatti ha preso il posto di Rita Dalla Chiesa per la conduzione di Forum, storico programma delle reti Mediaset. Dal 2018 ha doppiato il suo impegno televisivo cimentandosi anche alla conduzione di un talk dedicato a temi politici e di attualità: Stasera Italia. Sul conto di Barbara Palombelli, oltre ai caratteri peculiari della sua carriera professionale, sono altrettanto note le informazioni relative alla vita privata con particolare riferimento al suo matrimonio con Francesco Rutelli.

Barbara Palombelli e Francesco Rutelli – politico ed ex sindaco di Roma – si sono conosciuti a ridosso degli anni ’80, suggellando il loro rapporto d’amore con il matrimonio nel 1982. Ad oggi sono senza dubbio tra le coppie più longeve nel panorama dei personaggi noti e proprio nello stesso anno delle nozze hanno messo al mondo il primogenito Giorgio. Negli anni a seguire entrambi hanno dato seguito al reciproco desiderio di allargare la famiglia e per l’intento ha scelto un modo assolutamente nobile: l’adozione. Sono arrivati così Francisco, Serena e Monica; la seconda ha avuto modo di farsi apprezzare dal grande pubblico grazie ad una passata esperienza al GF Vip nel 2019.











