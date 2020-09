Barbara Palombelli vs Danilo Toninelli/ Video “Faccia altrove i comizi e non offenda”

Scontro tra Barbara Palombelli e Danilo Toninelli a Stasera Italia. Si comincia a inizio puntata con qualche punzecchiatura, ad esempio quando la conduttrice chiede all’esponente del MoVimento 5 Stelle un’analisi del voto: “Riorganizzeremo il Movimento 5 Stelle, gli daremo una governance, molto probabilmente collegiale”, ha dichiarato l’ex ministro dei Trasporti. Allora la conduttrice ha ironizzato: “Dalla regia evidentemente sono spietati. Hanno mandato la tabella che indica i risultati alle politiche del 2018 con le regionali del 2020. È vero che mere e pere non vanno confrontate, ma è clamoroso. A vederli fanno impressione”. E quindi ha chiesto provocatoriamente al suo ospite: “I cittadini hanno incassato quello che chiedevano e poi vi hanno mollato in attesa di altre promesse?”. Allora Toninelli ha spiegato: “Oggi serve una struttura che dia supporto alle persone sui territori. Negli ultimi mesi eravamo impegnati tra Parlamento e Governo a lavorare, ma penso che abbiamo lavorato in maniera dignitosa in questi mesi”.

BARBARA PALOMBELLI E DANILO TONINELLI, SCONTRO A STASERA ITALIA

Si arriva allo scontro vero e proprio quando Barbara Palombelli chiede a Danilo Toninelli se il MoVimento 5 Stelle intende sostenere la candidatura di Virginia Raggi alle prossime elezioni comunali a Roma. “Valutiamo oggettivamente, senza letture e interpretazioni giornalistiche di parte”, la premessa dell’ex ministro. Una premessa che però la conduttrice di “Stasera Italia” non gradisce. “Di parte? Era una domanda, scusi. Non c’è nessuna lettura di parte, è una domanda e c’è una risposta”. Toninelli tira dritto: “Ci sono letture di parte, eccome. Finché un giornale è di proprietà di un politico che sta in Senato ed è completamente assenteista, è normale che mandi avanti quel tipo di informazione”. E quindi spiega che la sindaca di Roma ha migliorato la capitale finora.

Ma la domanda della Palombelli era un’altra. “Io le ho chiesto: ricandidate la Raggi? Lei non mi ha risposto”. Toninelli si difende spiegando che la risposta era scontata, la conduttrice lo redarguisce: “Se dice sì, si capisce meglio”. Poi la situazione deflagra quando sul reddito di cittadinanza e i bonus Toninelli dice: “Capisco che ci sia una narrazione del centrodestra, dei giornali di centrodestra e delle tv del centrodestra”. Allora Barbara Palombelli sbotta: “Toninelli, per favore. Non si permetta in questo programma di dire queste cose, vada a dirle in altri programmi. Vada a fare i suoi comizi da un’altra parte, perché qui abbiamo sempre fatto parlare tutti in perfetto equilibrio. Non offenda e chieda scusa”.

Sui social gli utenti si schierano subito: “Grande la Palombelli che sclera contro l’imbecille grillino!”. Un altro: “Toninelli nei suoi interventi: – M5s motore portante. – Non abbiamo perso regioni perché non ne avevamo – Abbiamo perso un po di voti (8 milioni in due anni) – Raggi ha migliorato Roma DAL FANTASTICO MONDO DI TONINELLI È TUTTO! #staseraitalia”.

Toninelli insulta le TV del Presidente Silvio Berlusconi dove però interviene regolarmente.

Toninelli insulta le TV del Presidente Silvio Berlusconi dove però interviene regolarmente.

Brava la Palombelli che lo rimette in riga 😂 #staseraitalia





