Barbara Palombelli/ “La tv è femmina: le donne costano meno e lavorano di più”

Barbara Palombelli detiene il primato con il maggior numero di ore in diretta televisiva. Proprio così, la giornalista e conduttrice di “Forum” e “Stasera Italia” domina la speciale classifica stilata da Tv Sorrisi e Canzoni con ben 716 ore di diretta tallonata da Sveva Sagramola, Tiziana Panella e Barbara D’Urso che, nonostante la sua presenza quotidiana, occupa solo la quarta posizione con 362 ore. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la Palombelli non nasconde la gioia di questo primato: “mi piace un sacco, altrimenti non lo farei. Ma non sarebbe possibile raggiungere questi risultati se non avessi delle grandi squadre. Il primo grazie, quindi, va a loro. Poi serve una disciplina micidiale, un’organizzazione militare”. La conduttrice, infatti, ha confessato di reggere grazie alla pratica dello yoga: “due pomeriggi alla settimana, pratico “Iyengaryoga”, che mi aiuta a mantenere la concentrazione. Poi, in camerino, tutti i giorni faccio 20 minuti di cyclette per il fisico”. Non solo, la Palombelli segue anche una dieta leggera assumendo quando necessario vitamine E e C e condivide il suo segreto: “dormire bene e io non ho problemi di insonnia, grazie a Dio. E controllarsi: io sono una che dal medico ci va abbastanza spesso”. Solo nel weekend si concede qualche sgarro mangiando e bevendo e dormendo fino a tardi.

Barbara Palombelli: a settembre torna con Forum e Stasera Italia

Ma come è la giornata tipo di Barbara Palombelli, la regina delle dirette in tv? “Mi alzo alle 7 del mattino ed esco di casa alle 8.15 per andare al lavoro” – ha raccontato la giornalista e conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni che appena sveglia si dedica alla lettura dei quotidiani e dei siti informazione oltre a studiare le trasmissioni. La gestione della casa è ben divisa come ha raccontato: “la spesa per la dispensa la faccio online e me la consegnano a domicilio il sabato con mio marito andiamo in macelleria e dal fruttivendolo. Il resto no, ma carne, frutta e verdura le devo vedere io”, mentre per le pulizie domestiche ci pensa “Stefania, la ragazza ucraina che è con me da 18anni. Senza di lei non potrei vivere”. Non solo, la Palombelli non nasconde di essere molto tecnologia e di riuscire, proprio grazie ai potenti mezzi moderni, di riuscire a fare gli aggiornanti della scaletta dei programmi e qualche chiamata urgente. Parlando poi delle sue colleghe che la seguono nella classifica, la conduttrice ha detto: “sono colleghe che stimo. Vogliamo dirlo? La tv è femmina: le donne costano meno e lavorano di più, è un dato di fatto”. Un primato che è pronta a replicare anche nella prossima stagione televisiva visto che, dopo le vacanze a Sabaudia, la Palombelli è pronta a tornare al timone di “Stasera Italia” e “Forum”: “a fine luglio ho già fissato un paio di riunioni e il 24 agosto girerò il promo della prossima stagione di “Forum”. E dal 14 settembre si torna in diretta”.

Barbara Palombelli sul Coronavirus: “ho avuto subito paura”

Barbara Palombelli si è poi soffermata anche sull’emergenza Coronavirus che ha diversi mesi ha stravolto e cambiato le nostre vite. “Io ho avuto paura subito” – ha detto la conduttrice – “già a febbraio tutti attorno a me portavano la mascherina. E io, intervistando tanti medici, ho capito che era la prima cosa da fare per contenere i contagi, per questo sono fiera di aver mostrato in diretta a “Stasera Italia” come si poteva costruire in casa, con la carta da forno. Durante la quarantena molti italiani a casa in telelavoro hanno scoperto “Forum” che prima non vedevano perché erano in ufficio. Abbiamo un pubblico nuovo e anche le repliche stanno andando benissimo”.



