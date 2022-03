Barbara Pasetti, il padre “Lei vittima”/ “Prestito a Toffano? Patto di riservatezza”

L’intervista a Franco Pasetti, padre di Barbara Pasetti, l’unica indagata per l’omicidio di Gigi Bici, trasmessa in parte ieri nel corso della puntata di Ore 14, è proseguita con nuovi dettagli clamorosi anche nel corso della puntata odierna del programma di Rai2. L’uomo ha svelato a quando risale esattamente l’allontanamento tra la figlia e l’ex marito Gian Andrea Toffano: “Sarà stato ottobre-novembre 2020 quando Gian Andrea è andato ad abitare da un’altra parte. I rapporti si erano incrinati tanto tempo prima. Il motivo? Una volta c’era stata una forte discussione, poi Gian Andrea mi aveva chiesto di intervenire economicamente per dargli una mano, sono intervenuto, Barbara si era opposta e già lì si erano incrinati i rapporti. A questa discussione c’era presente mia moglie e i genitori di Gian Andrea, eravamo in sei. Il motivo della discussione? Non posso dirlo perché son legato a Toffano da un rapporto di riservatezza”.

A detta dell’uomo, Toffano gli avrebbe chiesto di anticipargli una cospicua somma di denaro per problemi personali e lui l’avrebbe fatto. “Non mi ha restituito neanche una lira. Barbara si era opposta minacciandolo di lasciarlo subito, poi mi era sembrato che si fossero riappacificati ma per altri motivi che non posso dire si sono nuovamente incrinati ma tanto”, ha aggiunto.

Barbara Pasetti, il padre Franco parla del rapporto con l’ex marito Toffano

Ci sarebbe un segreto dietro la separazione tra Barbara Pasetti e Gian Andrea Toffano? Il padre della donna, che proprio oggi compie 40 anni ha commentato a Ore 14: “No assolutamente, il segreto non esiste, ma semmai il segreto è il perché io gli ho dato i soldi a Toffano. Quello sì, ma di altri segreti, magari c’è qualcosa che Barbara ha trovato che riguarda Toffano e che lo troverete poi nel momento in cui presenterà i documenti per la separazione. Potrebbe aver trovato…”.

Il padre Franco ha anche smentito i presunti problemi economici della figlia, asserendo: “Da qualche anno io, mia moglie e mia figlia siamo co-intestatari tutti dello stesso conto, di più conti. Quindi mia figlia avrebbe potuto attingere tranquillamente a questi soldi qui senza problemi. Non ha mai prelevato una lira da questi conti quindi secondo me non ne aveva bisogno”. Quindi ha proseguito: “Se Barbara avesse sistemato, come dice lei, il suo ex marito, io avrei perso la restituzione di quei soldi che deve ancora restituirmi”. A suo dire, la Pasetti sarebbe vittima di qualcuno. Dal carcere avrebbe fatto emergere “problemi con l’alimentazione, l’ho trovata un pochino provata ma non disposta a cedere per delle cose non vere”, ha chiosato l’uomo.

