Barbara Pasetti, padre Franco “è innocente, me lo ha giurato”/ “E’ stata incastrata”

Barbara Pasetti, la donna in carcere con l’accusa di estorsione ed indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere di Luigi Criscuolo, detto Gigi Bici, continua a dichiararsi innocente. La donna, fisioterapista 40enne, non è la sola a proclamare la sua estraneità ai fatti dal momento che ne sarebbe convinto anche il padre. Il signor Franco Pasetti è stato intervistato dalla trasmissione di Rai2, Ore 14 ed anche in questo contesto ha confermato la versione della figlia, che ha sempre detto di non conoscere Criscuolo: “Non mi ha mai parlato di lui e Barbara mi ha sempre detto – scritto prima e detto a voce – di non conoscerlo”. Eppure la donna avrebbe contattato dei conoscenti ed amici di Gigi Bici chiedendo di finire il ‘lavoro’ iniziato dal commerciante sessantenne. “Io sono convinto che Barbara non sia colpevole”, ha replicato l’uomo anche di fronte agli indizi emersi, “ne sono convintissimo perché me lo ha giurato. Per me è sufficiente quello”.

Incalzato dalla giornalista, Franco Pasetti ha svelato quello che gli avrebbe detto la figlia: “Papà ti giuro che quella persona non l’ho mai conosciuta”. Il signora Franco avrebbe tutta una sua teoria rispetto al presunto coinvolgimento della figlia: “Barbara è stata incastrata, su questo ne sono convintissimo”. L’uomo ha confermato che sarebbero in corso delle indagini al fine di trovare la quadratura del giallo. “Hanno minacciato non lei quanto il bambino, allora lei per evitare queste minacce ha fatto quello che queste persone dell’Est l’hanno obbligata a fare”, ha detto Franco Pasetti, dicendosi certo dell’esistenza di una banda dell’Est, “manovrata da chi per adesso non lo so ancora”.

Parla il padre Franco: l’uomo crede alla sua innocenza

Secondo i familiari di Gigi Bici, Barbara Pasetti non avrebbe fatto tutto da sola, ammesso che si stata proprio lei la responsabile dell’omicidio. Si guarderebbe proprio ai familiari della donna ed in particolare al padre. In merito il signor Franco ai microfoni di Ore 14 ha commentato: “Io non sono assolutamente complice, non ne so niente, Barbara mi ha sempre detto di non conoscere questa persona, ragion per cui per me il discorso è già finito. Se lei non lo conosceva tutto quello che è stato detto dopo non vale niente”.

L’intervista all’uomo prosegue ponendo l’accento sui due presunti tentativi della figlia Barbara di uccidere l’ex marito. Lo stesso Gian Andrea Toffano ha raccontato di aver subito due tentativi di avvelenamento per motivi economici: “Se avesse tentato di avvelenare Toffano, perché poi quest’ultimo è andato più volte fuori a mangiare con lei? Almeno due volte a settimana si incontravano, è andato più volte a casa sua senza alcun problema”, ha svelato, “secondo me non ci sono mai stati questi tentativi. Non è stata Barbara a farlo. Uccidere Toffano voleva dire togliere il padre al figlio, rischiare di andare in galera e perdere un cospicuo importo”. La donna aveva prestato una grande somma di denaro all’ex che ancora non le avrebbe restituito. Si tratta di un importo “pari o superiore all’eredità dei Toffano”, ha svelato ancora il signor Franco.



