Barbara Pozzo, moglie Luciano Ligabue/ “Ho incontrato la persona che mi completa”

Barbara Pozzo è la moglie di Ligabue, il cantautore di successo. Un grande amore quello nato tra i due che, nel 2013, hanno deciso anche di sposarsi. Un matrimonio celebrato tra gli affetti più cari e stretti suggellato anche dalla nascita di una splendida figlia di nome Linda. Per il giorno più bello della loro vita, la coppia ha optato per una cerimonia intima e segreta celebrata in gran segreto all’interno del comune di Correggio lontani da occhi indiscreti e dalle luci del mondo dello spettacolo.

Dopo il lieto si, Luciano e Barbara hanno festeggiato con pochissimi amici riuniti in un locale storico della città Caffè Arti e Mestieri a cui il cantante è molto legato. Ma chi è la moglie del rocker di Correggio? Quello che sappiamo su Barbara Pozzo che è una ex fisioterapista oggi diventata scrittrice con il libro “La vita che sei/24 meditazioni sulla gioia” diventato un grandissimo successo. Non solo, Barbara è anche molto attiva su internet dove ha un sito “SomeBliss” in cui condivide consigli sulla felicità e come vivere al meglio.

Barbara Pozzo e il primo incontro con Luciano Ligabue: “fu travolgente”

L’incontro tra Barbara Pozzo e Luciano Ligabue è avvenuto per caso. A rivelarlo è stata proprio la donna che, in una delle pochissime interviste rilasciate alla stampa, ha racontato: “mi chiamarono per sostituire il suo fisioterapista. Come “paziente” numero uno mi ha incoraggiato con il libro”. Non solo, Barbara parlando proprio del primo incontro con il rocker ha confessato: “è stato casuale, ma almeno per me travolgente. È successo a Treviso prima di un concerto. Era la prima volta che avevo a che fare con un musicista, anzi con una rockstar, anche se in passato avevo già lavorato con personaggi famosi. Toccandolo ho avuto una sensazione di interazione profonda ho capito di aver incontrato la persona che mi avrebbe completato”.

Da quel momento i due hanno cominciato a frequentarsi ed è nato l’amore. La donna è anche la musa del cantautore che le ha dedicato diverse canzoni. “Alcune sono dedicate a me e mi toccano profondamente. Una in particolare è ‘Metti in circolo il tuo amore’: sento molto questo messaggio” – ha rivelato la donna.











