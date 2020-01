Barboncino, chi è?/ Indizi su Anna Tatangelo, fosse un uomo… (Cantante Mascherato)

Chi è il Barboncino de Il Cantante Mascherato? Stiamo per scoprirlo, visto che il programma di Rai 1 debutterà nel prime-time di oggi, venerdì 10 gennaio 2020. In questi giorni i telespettatori e diversi siti si sono lanciati nelle più disparate ipotesi per comprendere chi si nasconda dietro questa maschera in particolare. Secondo TvBlog potrebbe essere addirittura Anna Tatangelo, viste le anticipazioni svelate in anteprima dalla padrona di casa. Il personaggio che ha scelto il Barboncino assomiglia infatti dal punto di vista del carattere alla sua maschera: è brioso, gentile e non si fa mettere i piedi in testa. Elementi che potrebbero portarci con facilità verso la moglie di Gigi D’Alessio, che tra l’altro ha festeggiato il suo compleanno appena ieri. 33 candeline per l’esattezza, di cui 14 vissuti al fianco del cantante napoletano. “Mi sentivo sempre come se, appunto, dovessi dimostrare che ero capace di affrontare la pressione che avevamo addosso all’inizio della storia con Gigi”, ha raccontato tempo fa a Il Corriere della Sera, “dimostrare a lui che i vent’anni di differenza non si sentivano, dimostrare che ero abbastanza matura ai miei genitori, ai suoi figli e alla gente che era un rapporto vero”.

RIVALITA’ CON IL LEONE, MA CHI E’ IL BARBONCINO DE IL CANTANTE MASCHERATO?

Quale artista nasconde il costume del Barboncino de Il Cantante Mascherato? Fino ad ora abbiamo considerato la possibilità che possa essere Anna Tatangelo, anche se alcune dichiarazioni rilasciate dal personaggio a Sorrisi potrebbero far pensare ad un uomo. “Ormai parlo solo in codice. Sono immedesimato nel ruolo. Sono il Barboncino e basta”, dice. Parla di sè al maschile, ma visto che afferma di essersi calato nel personaggio, non possiamo escludere nemmeno che sia tutto frutto della sua ‘recita’. Il Barboncino tra l’altro è molto divertito dalla possibilità di poter cantare generi diversi e parlare senza che nessuno lo riconosca. “Ti svelo un segreto“, dice ancora a chi chiede qualche indizio in più, “noi barboncini siamo in realtà animali da combattimento, quindi non insistere”. In base alle anticipazioni via social, sembra che il Barboncino e il Leone abbiano litigato e che la produzione abbia dovuto fare un cambio di camerini proprio per tenerli distanti. Tutto sarebbe partito però dal fatto che il Barboncino ama infastidire gli altri concorrenti, tanto che il Leone lo ha rincorso dappertutto pur di catturarlo. Clicca qui per guardare il video di Milly Carlucci.

