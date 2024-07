Un 44enne è morto in quel di Venezia dopo che la sua barca si è schiantata contro una briccola nella nota laguna del capoluogo veneto. La vittima, come riferisce il Corriere della Sera, si chiamava Marco Celio Passi, ed era un conte. Cos’è la briccola, detta anche bricola? Si tratta di una struttura caratterizzata da pali di legno che viene installata nelle acque della Laguna ed ha come scopo quello di indicare le vie da percorrere ai naviganti. Ieri qualcosa deve essere però andato storto visto che, come riferisce il quotidiano di via Solferino nella sua edizione online, una barca ha iniziato a procedere senza controllo, schiantandosi appunto contro una briccola.

Una persona è morta, il 44enne di cui sopra, mentre un’altra è rimasta ferita. L’episodio è avvenuto di preciso nella notte fra il 22 e il 23 luglio scorsi, nei pressi dell’isola di Sacca Fisola, zona Giudecca: una volta lanciati i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno appunto rinvenuto una barca con a bordo un cadavere e un’altra persona ferita solo lievemente, una 42enne originaria di Roma.

BARCA CONTRO BRICCOLA A VENEZIA, UN MORTO: CHI ERA LA VITTIMA

Chi era la vittima? Anche in questo caso è il Corriere della Sera che ci viene in aiuto, spiegando che il 44enne era pro-cancelliere dell’ordine del Gran Priorato di Lombardia e Venezia, dei Cavalieri di Malta di Venezia. Era residente proprio in quel di Venezia, precisamente presso il palazzo Tiepolo Passi, uno di quelli che si affaccia sullo splendido Canal Grande, ed aveva dedicato la sua vita all’Ordine, in vista tra l’altro della festa dei 1.000 anni che arriverà di qui a breve. Ma cosa è successo?

Al momento non vi sono certezze, ma tenendo conto della dinamica dei fatti, una barca alla deriva contro una briccola, non è da escludere che il 44enne conte possa aver accusato un malore alla guida che gli abbia fatto perdere il controllo della sua imbarcazione, un piccolo natante in vetroresina, per poi schiantarsi contro i pali.

BARCA CONTRO BRICCOLA A VENEZIA, UN MORTO: COSA È SUCCESSO?

Probabile che l’episodio si sia verificato nel giro di pochi istanti e che la donna a bordo non sia riuscita a prendere il controllo della barca, oppure, che la stessa dormiva, visto l’orario in cui è avvenuto l’incidente. Tutte circostante che verranno chiarite nei prossimi giorni. La cosa certa è che sono stati esclusi altri mezzi navali coinvolti, e che le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Purtroppo non è la prima volta che si verifica un incidente mortale a Venezia contro una briccola. Nel 2023, ad esempio, era deceduto un 28enne durante la Festa del Redentore, mentre cinque anni fa, nel 2019, era stata una ragazzina di 12 anni a perdere la vita dopo che il padre aveva perso il controllo.