Barcone profughi naufraga a Lampedusa/ Morta bambina, 43 migranti in condizioni gravi

Lampedusa: 44 profughi naufragano con il barcone

Nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 dicembre, un barcone che trasportava 44 profughi è naufragato al largo della coste di Lampedusa, a circa 10 miglia nautiche a sud dell’isola. I migranti sono stai subito soccorsi dalla Guardia di Finanza che avrebbe individuato 4 di loro in condizioni gravi, tra cui due bambini e sono stati tutti trasportati d’urgenza presso il Poliambulatorio.

Uno dei due bambini soccorsi in condizioni gravi dopo il naufragio del barcone profughi a Lampedusa sarebbe morta, a due anni, per via della sindrome da annegamento con cui era stata portata al nosocomio. L’altro bambino, invece, sarebbe stato rianimato dal personale medico con un massaggio cardiaco, e si sarebbe salvato. Gli altri due, infine, riportavano ustioni gravi, che gli sono state medicate e loro sono stati sottoposti ai controlli medici del caso. Gli altri 40 migranti del naufragio del barcone profughi a Lampedusa ne sarebbero usciti praticamente illesi, senza ferite o particolari condizioni mediche. Da questa mattina, inoltre, il molo di Favarolo a Lampedusa è luogo di via via intenso di soccorritori e forze dell’ordine.

Barcone profughi a Lampedusa: il commento del sindaco

Tragico, ma fortunatamente piuttosto positivo, dunque, il bilancio del naufragio del barcone profughi al largo di Lampedusa, con la morte per annegamento di una bambina di 2 anni. Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha commentato la notizia giuntagli dopo un incontro con il vicepremier Matteo Salvini proprio a Lampedusa. “È una strage senza fine. Sono notizie che non soltanto rovinano le giornate, ma che devastano. Perché si tratta di bambini”, ha detto.

“Non che non faccia impressione quando perdono la vita gli adulti”, avrebbe poi puntualizzato il sindaco di Lampedusa parlando dei naufragio del barcone profughi,”ma quando si tratta di bambini è veramente devastante. È straziante, da quando sono diventato sindaco non faccio altro che accogliere morti. E sono stati tantissimi, una decina almeno, i bambini“. Nessun altro politico italiano, invece, avrebbe commentato ancora la notizia dei profughi naufragati al lardo di Lampedusa, dove attualmente starebbero circolando almeno 5 imbarcazioni di ONG per soccorrere i migranti in difficoltà, seppur sia sempre più vicina l’approvazione da parte del governo del codice di condotta per queste.

