Barella, il Milan sfida l’Inter/ Strada in salita: “Nicolò non vede l’ora di…”

Il Milan prova ad inserirsi nella corsa per Nicolò Barella, gioiellino del Cagliari da tempo nel mirino dell’Inter. La società nerazzurra sta cercando da giorni l’accordo con i rossoblu sui termini dell’affare, ma restano da limare alcuni dettagli: l’ostacolo principale è rappresentato dalle contropartite da inserire, diversi i profili sul tavolo. E Maldini tenta il blitz: i rossoneri vogliono puntare su giovani di talento e il classe 1997 cagliaritano fa gola. Ma il Corriere dello Sport sottolinea che la strada è decisamente in salita: Barella avrebbe confessato ai compagni di Nazionale di non vedere l’ora di iniziare la sua avventura con il club nerazzurro. Ricordiamo che l’entourage del calciatore ha già raggiunto l’accordo con il Biscione sulla base di un contratto quinquennale: attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni… (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DERBY DELLA MADONNINA PER NICOLO’ BARELLA

Derby di mercato in vista tra Inter e Milan per Nicolò Barella? Sembrerebbe proprio di sì. Paolo Maldini avrebbe individuato nel centrocampista del Cagliari il rinforzo giusto per la mediana rossonero e per questo si sarebbe fatto avanti con la società sarda inserendosi nella corsa per un giocatore che fino a poche ore fa sembrava di fatto acquisito dall’Inter. Nonostante l’interesse dei nerazzurri nei confronti di Barella sia noto da tempo, però, le distanze tra domanda e offerta non sono state ancora colmate. Il Cagliari per cedere il centrocampista chiede 50 milioni di euro tra contanti e contropartite tecniche (e in questo senso si fanno i nomi dei giovani Bastoni ed Esposito), ma i nerazzurri non sembrano intenzionati a smuoversi da una valutazione massima di 35 milioni. Una differenza di 15 milioni all’interno della quale, a sorpresa, potrebbe inserirsi il Milan.

BARELLA, IL MILAN BRUCIA L’INTER?

Reale interesse o manovra di disturbo nei confronti dell’Inter? Non è facile interpretare la mossa del Milan per Nicolò Barella, ma è sicuro che in una trattativa con i sardi i rossoneri avrebbero un jolly spendibile particolarmente gradito ai rossoblu: Patrick Cutrone, valutato da Maldini non meno di 30 milioni di euro. Dal canto suo l’Inter può ancora disporre di un certo vantaggio: la preferenza del giocatore, già da un anno, è quella di vestirsi di nerazzurro. Beppe Marotta è costantemente in contatto con l’agente, Alessandro Beltrami, con il quale ha già raggiunto un’intesa per i prossimi 5 anni. Occhio però al Milan, che trovando un’intesa col Cagliari potrebbe bruciare la concorrenza per poi convincere Barella ad appoggiare il suo progetto, magari col sostegno decisivo di Elliott, che per quello che Maldini e Boban considerano il miglior talento italiano potrebbe anche dare il via libera ad un extra-budget.



© RIPRODUZIONE RISERVATA