Barry Seal Una Storia Americana/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise (24 marzo)

Barry Seal Una Storia Americana va in onda oggi, 24 marzo, dalle ore 21:20, in prima serata, su Italia 1. Questa pellicola è uscita nelle sale cinematografiche durante l’anno 2017 ed appartiene al genere azione e biografico. Il film è stato diretto da Doug Liman mentre la sceneggiatura è stata curata da Gary Spinelli. Il cast del film comprende quelli che sono alcuni voti noti di Hollywood come Tom Cruise, che interpreta il protagonista della pellicola, Domnhall Gleeson, Sarah Wright, Jesse Plemons, Caleb Landy Jones, Jayma Mays, Benito Martinez e Lola Kirke. La colonna sonora del film è stata realizzata da Christophe Beck mentre la fotografia è stata messa a punto da Cesar Charlone.

Barry Seal Una Storia Americana, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Barry Seal Una Storia Americana. Siamo nell’anno 1979. Gli Stati Uniti d’America vivono un periodo molto difficile. Difatti, il presidente Jimmy Carter si appresta ad abbandonare lo studio ovale nella casa bianca. Al suo posto viene eletto Ronald Reagan e sembra proprio che la nazione abbia una ritrovata fiducia nel nuovo presidente. In questo clima particolare, in Louisiana vive Barry Seal, un esperto e furbo pilota d’aerei che cerca di guadagnarsi da vivere. Per le sue abilità molto particolari, Barry Seal viene contattato e assoldato dalla CIA, il servizio segreto americano.

Ad ogni modo, Barry vede questa come un’opportunità di guadagno e si getta a capofitto in quest’avventura. Ecco quindi che prima va in Nicaragua e poi in alcuni paesi del Sud America. Il suo obiettivo è quello di lavorare sotto copertura trasportando armi e droga per alcuni capi criminali. In poco tempo, Barry diventa una figura di spicco, arriva a conoscere addirittura Pablo Escobar e conquista successo negli ambienti criminali. Riuscirà a rimanere integro e fare la cosa giusta?

Video, il trailer del film “Barry Seal Una Storia Americana”

