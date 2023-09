Jessica, Clarissa e Lulù Selassié, “nuovo format” in arrivo: l’annuncio su Instagram/ Mentre Edoardo Tavassi…

Edoardo Tavassi, nuovo progetto dopo il Grande Fratello Vip

Sono in arrivo importanti progetti televisivi per alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip. Radio Cusano Campus e Cusano Italia tv sono pronti ad aprire le proprie porte ad alcuni ex Vipponi che, nel corso delle ultime due edizioni del reality condotto da Alfonso Signorini, sono entrati nel cuore del pubblico. Il primo nome è quello di Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina e protagonista dell’ultima edizione del programma, dal quale è uscito assieme a Micol Incorvaia e con cui condivide una romantica storia d’amore.

Jessica, Lulù e Clarissa: reunion tra sorelle, dopo il GFvip 6/ Il nuovo debutto é "Suite Selassié"

L’ex Vippone approderà infatti a Cusano Italia Tv e Radio Cusano Campus a partire dal 19 settembre 2023, dalle ore 18.00 alle 20.00, nel programma Turchesando. A darne l’annuncio è la stessa Turchese Baracchi, conduttrice del format, che pochi giorni fa ha condiviso su Instagram un post emblematico, taggando proprio Tavassi: “Momenti importanti della stagione 2023, ma ne sta per cominciare un’altra ancora più esplosiva! @radio_cusano_campus @cusano_italia_tv. State attenti.. STIAMO ARRIVANDO! @edoardo.tavassi“.

Jessica Selassié: Raimondo Todaro é pazzo di lei/ Il prof di Amici 23 dice addio a Francesca Tocca?

Sorelle Selassié alla riscossa: sbarcano su Cusano Italia Tv con un nuovo format

Ma non solo Edoardo Tavassi, perché anche altri nomi importanti del Grande Fratello Vip sono destinati ad approdare su Cusano Italia Tv. Si tratta delle sorelle Selassié, Jessica, Lucrezia e Clarissa, protagoniste della sesta edizione del reality. Il trio con grande gioia ha annunciato, attraverso un post condiviso su Instagram: “Eccoci qua! Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!! Siamo liete di presentarvi il nostro nuovo format “SUITE SELASSIE” che andrà in onda tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre su @cusano_italia_tv dalle 21:30 alle 23:30“.

Edoardo Tavassi sbotta per i rumor sulla cucina da 13 mila euro chiesta ai fan/ "Ma dove ca*zo la metto?"

Le sorelle promettono che ci saranno “tante novità, risate, interviste, giochi ed ospiti di ogni genere. Ovviamente l’ingrediente speciale siete voi, con i vostri interventi social e telefonate da casa. Manca sempre meno, stay tuned!”. Grandi cambiamenti in arrivo, dunque, per gli ex volti del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo le rispettive esperienze nella Casa di Cinecittà, Edoardo Tavassi e le sorelle Selassié proseguono la propria strada in tv e fanno felici i loro numerosi sostenitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Turchese Baracchi (@turchesebaracchi)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)













© RIPRODUZIONE RISERVATA