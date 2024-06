Barù Gaetani è fidanzato con un’ex tronista di Uomini e Donne?/ “C’è un flirt in corso”: indiscrezioni

Barù Gaetani è fidanzato con Sonia Lorenzini, ex di Uomini e Donne? Gossip acceso: “C’è un flirt in corso”

Sono passati più di due anni da quando Barù, Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, si è classificato terzo al Grande Fratello Vip. All’interno della Casa più spiata d’Italia era nato un flirt con Jessica Selassié durato molto poco mai fan del ‘Jerù’ non hanno mai smesso di credere che tra di loro potesse riaccendersi la scintilla. E invece sembrerebbe proprio che il loro fandom debba mettersi il cuore in pace perché Barù ha una nuova fidanzata: Sonia Lorenzini.

A lanciare il gossip è Deianira Marzano ospite nel programma radiofonico di Gabriele Parpiglia Radio Marte, annunciando che sarebbe proprio Sonia Lorenzini, ex Tronista di Uomini e Donne la nuova fidanzata di Barù Gaetani. L’esperta di gossip non si è sbilanciata molto sottolineando solo: “Si vocifera un flirt fra Sonia Lorenzini che in questi giorni è stata a casa di Barù in Toscana” Sonia Lorenzini, classe 1989 è nota per aver partecipato nel 2017 ad Uomini e Donne come Tronista, durante il suo percorso ha conosciuto quattro corteggiatori: Alessandro, Federico, Giovanni ed Emanuele. Ed alla fine la sua scelta è stato il pallanuotista Emanuele Mauti, ma dopo circa un anno la relazione è finita. Adesso sembra che sia scoccata la scintilla tra Sonia Lorenzini.

Non c’è nulla di confermato ma si vocifera che Sonia Lorenzini sia la nuova fidanzata di Barù Gaetani. I diretti interessati per il momento non confermano né smentiscono. Tempo fa, invece, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era sfogato sui social contro l’invadenza di certi fandom: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a. […] Basta. Siete ridicoli! Seguitemi pure, ma cambiate nomi a certi account nome, avete rotto. Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli. – ha continuato Barù Ma poi c’è addirittura chi scrive ai miei familiari e ai miei amici. Gli mandano dei messaggi assurdi e gli rompono le scatole. Ma questo vi sembra normale? Non ne posso più, è una roba che non dovrebbe esistere. Siete degli stalker e non state affatto bene. Vi sembra una cosa normale o giusta? Scrivete ai miei amici che magari neanche conosco bene!”.











