Barù Gaetani, rissa sfiorata con Le iene/ Che succede dopo il Gfvip?

Può dirsi l’outsider del Grande fratello vip 6, conclusosi con il trionfo della ex coinquilina intima nella Casa, Jessica Sélassié, e ora Barù Gaetani torna al centro dell’attenzione mediatica per una rissa sfiorata con Le iene. Secondo quanto riprende Chi magazine, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, il sexy chef avrebbe perso le staffe ad un incontro occasionale avuto con l’inviato de Le iene, Stafano Corti. Il motivo? A detta di Chi, lo chef avrebbe creduto di essere la preannunciata vittima di uno scherzo de Le iene. Questo, alla visione dell’entourage con tanto di inviato Stefano Corti del format info-satirico condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari.

“Il finalista pensava che la iena avesse programmato uno scherzo contro di lui”, si legge tra le pagine del nuovo numero della fonte, che così rende nota la rissa sfioratasi tra Barù Gaetani e Stefano Corti de Le iene, mentre l’ex finalista del Grande fratello vip 6 si trovava in albergo.

Barù Gaetani e Stefano Corti ai ferri corti: il caso Le iene è risolto?

Ma non è tutto, perché poi, sempre tra le pagine del noto giornale diretto dal conduttore del Grande fratello vip 6, si legge inoltre che “per poco la situazione non è degenerata”, e il riferimento è chiaramente a quanto accaduto tra Barù Gaetani e il “malcapitato” inviato Stefano Corti. Ma quale epilogo ha avuto il caso della rissa sfiorata tra vip, del momento? A quanto pare la questione si sarebbe risolta con la dovuta spiegazione dell’entourage e de Le iene riservata all’ex Gf vip 6: “Corti ha spiegato che la vittima dello scherzo era Alex Belli”. Come la prenderà, quindi, l’ex fautore del triangolo della Casa?

