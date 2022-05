Barù: “Ho partecipato al GF Vip per soldi”/ “Mi han pagato bene. Jessica? Un’amica…”

Barù Gaetani, uno dei grandi protagonisti dell’edizione del Grande Fratello Vip andata in archivio poche settimane fa, è intervenuto nel corso del programma radiofonico “Non succederà più”, in onda su “Radio Radio” e condotto da Giada De Miceli. Le dichiarazioni del nipote di Costantino della Gherardesca campeggiano anche su “Novella 2000” e subito l’ex concorrente ha spiegato le ragioni della sua partecipazione al reality show di Canale 5: “Ci sono andato per soldi, mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no. Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece… Poi era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno… Ho detto: ‘Che me frega, vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram, velocizzo un po’ di cosette che avevo già in canna e buonanotte”.

Invece, Barù nella Casa è rimasto tre mesi: “Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare, però questo non vuol dire che me ne freghi di quel mondo lì. Io ne sono sempre stato al di fuori. Se volevo fare gossip, lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato”.

BARÙ GAETANI: “JESSICA SELASSIÉ? SIAMO ANCORA AMICI”

Nel prosieguo della sua incursione radiofonica, Barù Gaetani ha risposto ancora una volta a una domanda sul suo rapporto con Jessica Selassié: “Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido s*ssualmente, se una mi piace mi faccio avanti. Non so perché non l’abbia capito. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo al GF Vip, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molta gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca a fare la coppietta e queste cose qui. Ci sono coppie che ci giocano su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però stanno capendo che non c’è nulla. Sono fantastici i Jerù, ci sono ancora e ci stanno molto vicini. Io e Jessica ci seguiamo sui social”.

Per quanto riguarda Manuel Bortuzzo, Barù Gaetani ha asserito: “Non lo sento da quando siamo usciti, però ho un affetto nei suoi confronti. È una persona che mi sta molto simpatica. Fate a lui le domande però di gossip. Su Lulù sono cavoli loro. Non voglio rispondere a queste domande. Io mi faccio sempre i fatti miei”.











