Basic alla Lazio/ Calciomercato news: è fatta! Accordo col Bordeaux, domani le visite

CALCIOMERCATO NEWS, TOMA BASIC ALLA LAZIO

I biancocelesti sembrano finalmente aver trovato l’intesa per uno degli obiettivi di questa sessione di calciomercato estivo e nelle prossime ore potremo dunque vedere Toma Basic alla Lazio in maniera ufficiale. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport infatti, i biancocelesti avrebbero finalmente trovato l’intesa economica con il Bordeaux, titolare del cartellino del croato, sulla base di 7 milioni di euro più uno di bonus in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Il centrocampista, che aveva il contratto in scadenza nel giugno del 2022 con i Girondini, ovvero fra meno di un anno, aveva raggiunto l’intesa con la Lazio già da diverso tempo e si stava aspettando che le due società si accordassero per il trasferimento a titolo definitivo.

CALCIOMERCATO NEWS, I DETTAGLI DELL’AFFARE

Domani potrebbe dunque essere la giornata di Toma Basic alla Lazio. Stando alle indiscrezioni più recenti il ventiquattrenne nato a Zagabria potrebbe arrivare nella Capitale già nella giornata di domani per effettuare le visite mediche di rito e firmare il nuovo contratto che lo legherà ai biancocelesti. Nell’annata calcista appena cominciata Basic si è dimostrato subito grande protagonista del Bordeaux avendo servito un assist vincente per i suoi compagni in tre apparizioni in campionato distribuite in 212 minuti disputati.

