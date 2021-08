Basic Instinct, Rete 4/ Quell’accavallamento di gambe di Sharon Stone

Basic Instinct va in onda oggi, 15 agosto, all’interno della programmazione di Rete 4, l’inizio del film è fissato alle 21.25. Si tratta di una pellicola del 1992 diretta da Paul Verhoeven, esso ascrivibile al genere Thriller è famoso per le sue connotazioni erotiche. La pellicola è stata una delle più famose della fine degli anni 90 ed ha decretato il successo dell’interprete femminile, quella Sharon Stone diventata successivamente una grandissima attrice. Ottima anche l’interpretazione di Michael Douglas, attore scelto dal regista per interpretare il ruolo Nick Curran. L

a pellicola vista anche l’anzianità di produzione non è certo una prima televisiva. Sicuramente quello che rimane in mente è quell’accavallamento di gambe della protagonista.

Basic Instinct, la trama del film

La pellicola Basic Instinct inizia con un cruento assassino, a trovare la morte è un famosa ex star della musica, tale Johnny Boz, ucciso con un punteruolo di ghiaccio. Ad indagare sul caso si trova il detective Nick Curran soprannominato il “giustiziere” per avere nel passato ucciso due sospettati durante uno scontro a fuoco. I sospetti cadono immediatamente su una psicologa bisessuale, la bella ed intrigante Catherine Tramell. Nonostante l’amante della psicologa la scagiona fornendogli un alibi, Nick la convoca in commissariato, qui la donna accavallando le gambe fa notare ai poliziotti di non portare intimo, e provocando gli agenti nega ogni coinvolgimento sul cruento delitto di Boz. Nick però leggendo il suo ultimo libro trova una scena identica al delitto e per questo inizia a scavare nel suo passato.

Il poliziotto scopre che la donna ha ereditato un’immensa fortuna dopo la morte sospetta dei suoi genitori, i due erano infatti periti quando la Tramell era un adolescente, nonostante le indagini per omicidio i poliziotti non erano riusciti a dipanare la losca vicenda. Ma non è solamente la morte dei genitori a insospettire il detective, la donna sembra infatti legata ad una serie strana di omicidi, di fatto una vera e propria scia di sangue. Nonostante questo Nick non riesce però ad arrestare la bella psicologa, anzi al culmine della passione inizia con lei una relazione basata solamente sul sesso. L’ultima scena è dedicata ai due mentre fanno l’amore, da sotto il letto la psicologa trova ed impugna un punteruolo da ghiaccio, non riesce a portare a termine l’ennesimo assassino, forse anche perché alla fine si ritrova innamorata del bel poliziotto.

