Basket A1 griglia playoff/ Risultati, accoppiamenti e combinazioni del primo turno

BASKET SERIE A1, GRIGLIA PLAYOFF: GLI ACCOPPIAMENTI

Quali saranno gli accoppiamenti playoff nel campionato di basket Serie A1? Alle ore 20:45 di lunedì 10 maggio si gioca la 30^ e ultima giornata: tutta ovviamente in contemporanea, per non creare eventuali favoritismi. Alcune posizioni sono già congelate – la prima dell’Olimpia Milano che avrà il vantaggio del campo per tutti i playoff, la sesta di Treviso – e sono sette le squadre sicure di partecipare alla post season: possiamo allora dire che a disputarsi l’ottavo posto sono Trento e Cremona, con la Vanoli ancora in corsa grazie al vantaggio nella doppia sfida diretta.

Diretta/ Trento Brindisi (finale 83-73) streaming tv: Trentino, allungo decisivo

Una situazione che si è creata grazie alla vittoria che la Dolomiti Energia ha centrato nel recupero contro Brindisi: se l’Aquila trentina avesse perso, oggi staremmo parlando di qualcosa come sette squadre in lotta per l’ultima posizione ai playoff, cioè tutte tranne la già retrocessa Cantù. Qualcosa di incredibile, in cui anche un singolo canestro avrebbe potuto cambiare le cose; invece, in questo modo la corsa è tra due squadre, ma diventa appassionante quella che riguarda le posizioni e il fattore campo, e gli incroci e accoppiamenti per il primo turno. Dunque, con calma e provando a riassumere, andiamo a vedere quello che possiamo aspettarci.

Diretta/ Brindisi Sassari (risultato finale 90-97) streaming tv: la spunta il Banco!

PLAYOFF BASKET A1, QUALE SARÀ LA GRIGLIA?

I playoff di basket A1 hanno dunque la certezza del primo posto di Milano: l’Olimpia nel primo turno potrebbe giocare con Trento (come da attuale classifica), Cremona (lo abbiamo visto prima) ma anche Trieste, perché in caso di vittoria dell’Aquila e sconfitta dell’Allianz, la doppia sfida sarebbe a favore di Lele Molin che dunque si prenderebbe il settimo posto. Treviso, già certa del sesto posto (ha il doppio confronto a favore con Trieste), attende la sua sfidante: qui il quadro è davvero pazzesco, perché attualmente sarebbe la Virtus Bologna ma la verità è che tra Brindisi, Virtus Bologna, Sassari e Venezia può succedere di tutto. La Happy Casa ha perso entrambi i recuperi complicando la sua situazione: sarà seconda battendo Varese, ma in caso di ko e vittoria della Virtus Bologna scivolerebbe già al terzo posto. Si gioca tutto sulla classifica avulsa: con arrivo delle quattro squadre a 38 punti, le sfide dirette sarebbero 3-3 per tutte e si guarderebbe la differenza canestri. La Segafredo sarebbe seconda, poi terza Brindisi, quarta Venezia e quinta Sassari. Tuttavia, questo scenario potrebbe essere stravolto: limitiamoci per il momento a dire chela Happy Casa è in vantaggio su Virtus Bologna e Sassari e sotto con Venezia (che è davanti ai soli pugliesi), la Virtus Bologna “comanda” nel doppio confronto su Dinamo e Reyer, il Banco di Sardegna ha il vantaggio solo con Venezia e per un solo punto. Sarà uno spettacolo…

Diretta/ Cremona Brescia (risultato finale 89-94): la Leonessa vince e si salva!

GRIGLIA PLAYOFF BASKET SERIE A1

1. Milano – 8. X

2. X – 7. X

3. X – 6. Treviso

4. X – 5. X



© RIPRODUZIONE RISERVATA