VIDEO MILANO VIRTUS BOLOGNA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Unipol Forum di Assago, in provincia di Milano, la Virtus Bologna strappa la vittoria contro l’Olimpia Milano per 82 a 73 come vedremo nel video Milano Virtus Bologna con la sintesi e tutti gli highlights della serata. Nel primo tempo i lombardi sembrano prender presto in mano il controllo del match arrivando anche a toccare un massimo vantaggio di sette punti ma gli emiliani non si disuniscono e reagiscono nel migliore dei modi dato che, attraverso un ottimo lavoro nei rimbalzi, completano la rimonta e forzano i rivali di turno ad inseguirli già dal primo quarto.

I bianconeri assumono presto il comando della gara aumentando ulteriormente il distacco con il passare dei minuti così da chiudere avanti oltre la doppia cifra all’intervallo lungo. Nel secondo tempo le due compagini si adoperano parecchio dal punto di vista difensivo sebbene gli sforzi prodotti dai biancorossi non siano sufficienti per avere ragione degli uomini di coach Banchi.

Nel finale le Vu Nere gestiscono sapientemente il vantaggio maturato in precedenza ed a questo punto alle Scarpette Rosse non serve nulla far proprio il parziale per 20 a 16. I due punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa decima giornata di campionato garantiscono alla Virtus Bologna di raggiungere quota 16 nella classifica della Lega A di basket 2024/2025 mentre l’Olimpia Milano non si muove e rimane appunto incollata a 12 punti.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la compagine bolognese sia stata più precisa di quella milanese dal punto di vista realizzativo a giudicare dal 42.4% contro il 39.7% avversario. Gli emiliani hanno inoltre dominato a rimbalzo per 41 a 36, dei quali 14 a 11 in attacco e 27 a 25 in difesa. Il miglior marcatore assoluto della serata è stato il numero trentatre Nikola Mirotic grazie ai 21 punti messi a segno per l’Olimpia. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra sono state ugualmente scorrette a causa del 23 pari nel computo dei falli personali.

OLIMPIA MILANO – Gillespie, Mannion, Mirotic, Ricci, Shields. A disposizione: Brooks, Caruso, Dimitrijevic, Diop, Flaccadori, LeDay, Tonut. Coach: Messina.

VIRTUS BOLOGNA – Clyburn, Cordinier, Grazulis, Morgan, Shengelia. A disposizione: Akele, Belinelli, Hackett, Mouhamet, Pajola, Polonara, Zizic. Coach: Banchi.

VIDEO MILANO VIRTUS BOLOGNA: GUARDA SINTESI E HIGHLIGHTS