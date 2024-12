DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: CI RISIAMO!

Il grande spettacolo della diretta Milano Virtus Bologna ci fa compagnia alle ore 18:15 di domenica 8 dicembre, siamo all’Unipol Forum e si gioca per la decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025. Torna dunque la scintillante sfida che nelle ultime quattro stagioni ha rappresentato la finale scudetto, e che ci presenta una contro l’altra le due riconosciute corazzate del nostro basket, quelle che giocano in Eurolega e che hanno una spanna di vantaggio sulle altre; questo in termini generali ovviamente, perché poi in partita secca anche loro possono perdere ed è quello che è successo una settimana fa.

Milano ha ceduto in casa a Tortona e si tratta già della seconda sconfitta in questa Serie A1 approcciata con le marce basse, come già accaduto nelle passate stagioni, mentre la Virtus Bologna ha sfiorato il blitz a Brescia ma è uscita sconfitta dalla Germani in un finale gestito non particolarmente bene, ma soprattutto dopo il ko casalingo in Eurolega contro l’Alba Berlino Luca Banchi ha rassegnato le dimissioni: un terremoto a poche ore dalla diretta Milano Virtus Bologna, che dunque vedrà l’esordio con le V nere e in Serie A1 di Dusko Ivanovic, scelto come nuovo allenatore della Segafredo.

MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La Lega Basket ha naturalmente selezionato la diretta Milano Virtus Bologna in tv per la trasmissione in chiaro: sarà allora il big match dell’Unipol Forum a venire fornito da DMAX, canale che trovate appunto sul vostro digitale terrestre. Esiste poi la consueta alternativa, che riguarda tutte le gare del campionato di Serie A1: quella di essere abbonati alla piattaforma DAZN, per assistere alla partita con il tradizionale metodo della diretta Milano Virtus Bologna in streaming video oppure servendovi di apparecchi compatibili con il servizio, per esempio una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SARÀ UN ALTRO ANTIPASTO?

La diretta Milano Virtus Bologna sarà un antipasto della quinta finale scudetto consecutiva? Naturalmente è una delle domande con cui si entra in questa partita, al momento però non è detto che le due squadre riescano a chiudere ai primi due posti della classifica e quindi potrebbero anche incrociarsi in semifinale, va sempre ricordato che in questo momento c’è una Trento che occupa la prima posizione e sta facendo benissimo ma anche realtà come Brescia, e la stessa Trapani, che minacciano di mettersi davanti alle due corazzate, anche distratte dall’Eurolega nella quale peraltro hanno già disputato il derby, che è stato vinto dall’Olimpia.

Come spesso accade quando si parla di Milano e Virtus Bologna, bisogna sempre precisare che i discorsi vanno fatti in primavera ma la situazione attuale va sempre analizzata; troviamo allora due big che stanno girando ancora con un motore al minimo o comunque non sprigionato alla massima potenza, le sconfitte che arrivano sono chiaramente incidenti di percorso in un calendario fittissimo, basti pensare che entrambe raggiungono già le 25 partite stagionali all’inizio di dicembre e tante altre ne dovranno ancora disputare, diciamo però che almeno in casa Segafredo l’addio di Banchi e l’arrivo di Ivanovic aggiungono un bel po’ di pepe…