DIRETTA TRIESTE BRESCIA: ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Sicuramente la diretta Trieste Brescia rappresenta una delle partite più interessanti nella decima giornata di basket Serie A1 2024-2025, la palla a due è alle ore 19:30 di domenica 8 dicembre e un’Allianz in calo testa le sue ambizioni contro una Germani che è sempre candidata a vincere la regular season sperando di fare anche il salto di qualità nei playoff. Trieste come noto ha iniziato benissimo la sua stagione, poi è sopraggiunto qualche problema: si è visto anche domenica scorsa nella sconfitta di Sassari, la squadra ha sicuramente talento e ottimi valori ma è forse “monodimensionale” nelle sue soluzioni, cosa alla quale coach Jamion Christian deve ovviamente trovare risposta.

Brescia invece prosegue la sua marcia nelle primissime posizioni: nell’ultima giornata ha battuto la Virtus Bologna operando una bellissima rimonta, coronata con i liberi di Jason Burnell, e dunque vinto una partita contro una corazzata che potrebbe anche ritrovarsi di fronte nei playoff, per Giuseppe Poeta questa sarà tutta esperienza in vista di un finale di stagione che la Leonessa immagina ovviamente leggendario. Si vedrà, intanto bisogna concentrarsi sull’imminente diretta Trieste Brescia e in questo senso dobbiamo provare a tracciare alcuni degli aspetti che ci accompagneranno questa sera nel big match.

TRIESTE BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Trieste Brescia in tv non sarà fruibile in maniera tradizionale, cioè attraverso i canali della nostra televisione: la partita, come tutte le altre nel campionato di basket Serie A1, viene comunque fornita dalla piattaforma DAZN che detiene i diritti sul torneo, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio in modo da avere accesso alle immagini, che potranno essere in diretta Trieste Brescia streaming video oppure tramite uno dei dispositivi che sono compatibili, per esempio una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA TRIESTE BRESCIA: L’ALLIANZ CERCA RISPOSTE

Forse all’inizio della stagione la diretta Trieste Brescia non era considerata come una sfida di cartello ma l’Allianz, che è riuscita a tornare subito in Serie A1 dopo la retrocessione, ha in realtà operato una bella campagna acquisti e si è presentata al campionato con un roster che ha fatto subito bene, tanto che all’esordio è arrivata la vittoria contro Milano. Con il proseguire dell’annata si è in realtà visto come questa Trieste possa soffrire nel medio-lungo periodo, troppo dipendente da due o tre giocatori; gli accorgimenti ci potranno essere e intanto l’Allianz rimane una squadra con la concreta possibilità di raggiungere i playoff.

Naturalmente lo è Brescia, che forse ora si potrebbe anche considerare una candidata allo scudetto: certo poi la Germani dovrà fare i conti con le due corazzate, ma intanto già lo scorso anno questa Leonessa ha preso consapevolezza dei suoi mezzi e ormai è passata di livello, se possiamo dire così, dimostrando che anche con il cambio di allenatore non ha perso la sua competitività nelle primissime posizioni della classifica. Il primo obiettivo sarà naturalmente la Coppa Italia, poi si proverà a vincere la regular season sapendo, come già detto, che Brescia verrà giudicata da quanto in profondità saprà andare nella corsa al titolo.