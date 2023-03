Bassetti: “Candida Auris? Nessun allarme”/ “Polli non c’entrano con l’Aviaria”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, come ogni sabato è stato anche oggi ospite in collegamento del programma di Rai Uno, Buongiorno Benessere. Durante lo show condotto di Vira Carbone si sono trattate come sempre le notizie di medicina più importanti della settimana che si chiude domani. Le prime parole sono state per la Candida Auris, fungo killer che preoccupa gli scienziati americani: “La Candida Auris, è stata annunciata dal Cdc come un problema mondiale e ed in effetti lo è, ma noi in Italia ci stiamo lavorando da anni”.

“E’ un problema per le persone che sono ricoverate in ospedale – ha proseguito il professor Bassetti – bisogna fare attenzione, quindi da una parte dobbiamo fare un’adeguata sorveglianza e vedere chi colpisce, ma soprattutto bisogna cercare di far si che questa Candida, che colonizza la pelle dei pazientim non arrivi nel sangue e su questo tranquillizziamo gli italiani visto che noi ci stiamo lavorando da molto tempo, ed è soltanto un ennesimo e ultimo microrganismo che causa un problema”.

MATTEO BASSETTI, LE PAROLE SULLA CANDIDA AURIS E L’AVIARIA

“La Candida Auris – ha detto ancora a riguardo il noto camice bianco genovese – è resistente a molti farmaci, quindi può essere un problema ma noi ci stiamo lavorando: tranquillizziamo gli italiani – ha ribadito – e stiamo sul pezzo”. Matteo Bassetti ha poi parlato di un’altra malattia che sta occupando le cronache di questi giorni, l’Aviaria: “Fatevi tutti i polli, cotolette e pollo arresto di tutti i tipi – esordisce il prof Bassetti – l’influenza aviaria non arriva dai polli ma da lontano, è passato dai polli e dalle anatre ad altri animali”.

E ancora: “Devo dire che dobbiamo anche su questo fare sorveglianza e cercare di fare un piano per prevenire che in futuro arrivi una pandemia da aviaria, ma visto che abbiamo appena messo alle spalle il covid cerchiamo di vivere un po’ tranquilli”.











