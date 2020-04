BASSETTI (CEI): “TORNI MESSA DOMENICALE”/ “Tempo di riprendere le funzioni in chiesa”

Pubblicità

Con la fine del lockdown, anche le Chiese potrebbero tornare a ripopolarsi. Lo ha chiesto l’Arcivescovo di Perugia Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e attento a quelle che saranno le decisioni del Governo anche sulla ripresa delle funzioni. A causa dell’emergenza coronavirus i fedeli hanno dovuto fare a meno delle celebrazioni della Pasqua, ma il ponte del Primo Maggio chiuderà il lockdown e aprirà la fase 2 e dunque anche i cristiani dovranno, pur nella gradualità del mantenimento delle distanze sociali, poter tornare in chiesa. “E’ arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell’Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici“. Una necessità che non può essere più procrastinabile, secondo Bassetti che ha evidenziato il senso di responsabilità messo in mostra dai fedeli, dai preti e dagli officianti in queste settimane di lockdown.

BASSETTI: “MESSE SENZA POPOLO, POPOLO SENZA MESSA”

Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, ha espresso questi concetti nella “lettera settimanale di collegamento” alla comunità diocesana. “Lo dico in coscienza a tutte le istituzioni” ha sottolineato il porporato, che ha anche affermato di aspettarsi una risposta chiara dal Governo dopo un momento in cui le questioni di Fede sono finite da parte per dare risposte immediate sul piano economico e sociale di fronte a un’emergenza senza precedenti. Un quadro che però ora deve aggiornarsi alla luce delle mutevoli condizioni e di quanto la Fede e la celebrazione della Messa rappresenta per tutti i credenti: “Non appena ci si è accorti che anche in Italia il pericolo di contagio era più che reale – ha ricordato il cardinale Bassetti -, abbiamo dovuto sospendere ogni attività pubblica, inclusa la celebrazione dell’Eucarestia con la presenza dei fedeli”. “Ma ‘guardare‘ la Messa – ha evidenziato il presidente della Cei – non è celebrarla. Messe senza popolo, popolo senza Messa“. Ora non resta che attendere quali saranno le decisioni del Governo relativamente al 4 maggio.



