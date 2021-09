Bassetti vs Borgonovo/ “Vaccini funzionano, La Verità se ne faccia una ragione!”

Dura replica del professor Matteo Basetti, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, al giornalista de La Verità, Borgonovo. Si parla di scuole e di vaccini, e il camice bianco spiega: “E’ assurdo trovarsi oggi a dover parlare di Dad dopo che si era promesso che la Dad non si sarebbe più fatta – ha detto a Morning News su Canale 5 – io ho sentito parlare di rientro a scuola troppo tardi. Serviva una politica vaccinale diversa, nelle medie e nelle superiori serviva il vaccino obbligatorio e questa era il modo di far tornare la gente a scuola”. Quindi Bassetti si è scaldato: “Ma finiamola di dire che i vaccini non prevengono i contagi, si riducono dell’80%, finiamola di dire che non sono efficaci”.

E ancora: “Mi sono stufato di sentire trasmissioni sui vaccini che non prevengono il contagio, taccino e se ne facciano una ragione Borgonovo, Giordano e La Verità”. E ancora, rivolgendosi proprio a Borgonovo, ospite negli studi di Morning News: “Continua ininterrottamente a dire sciocchezze, la gente ha bisogno di sentirsi rassicurata, voi confondente la gente”. Quindi Bassetti ha proseguito: “Cosa dobbiamo fare? A livello del Miur si poteva fare di più, come ad esempio dire che si deve tenere le finestre aperte anche di inverno non è una soluzione, si potevano fare sistemi di areazione diversi, meno gente in classe, più turni…. E’ evidente che abbiamo per fortuna la buona parte dei ragazzi che sono vaccinati, i docenti ci sono regioni che raggiungono 95%”.

BASSETTI VS BORGONOVO: “IL ‘VOSTRO’ BORIS JOHNSON…”

Ha poi replicato Borgonovo: “Non credo di aver bisogno lauree e master che ha Bassetti per capire che ci sono cose che non tornano. Il nostro mestiere non è fare propaganda, non ci state dando risposte. Non ho detto che il vaccino non serve ma evidentemente lo pensa il governo. In Danimarca la gente è libera e si fa i tamponi gratuiti. Il vaccino riduce la possibilità di contagiarsi ma non elimina i contagi, tra l’altro i ragazzini hanno rischio di morti pari a zero, gli insegnanti sono vaccinati, i nonni sono vaccinati, allora dov’è il problema nell’insistenza nel vaccinare i minori? Io non la capisco. Ci sono numerosi studi non fatti da Giordano, La Verità, ma da Lancet, che dicono che vaccinare i minori non è una buona idea”.

Di nuovo Bassetti: “Boris Johnson che avete preso da una vita come esempio, ha detto ieri che i giovani si devono vaccinare”. E ancora: “Io parlo se Borgonovo non mi parla sopra, se no io torno a lavorare”, quindi ha aggiunto: “Gli stessi che sono contro il green pass non ci hanno permesso di arrivare al 90/95% dei vaccinati. Il green pass è stato introdotto perchè a luglio c’era solo il 62% di prenotarsi alla vaccinazione. Ora si arriverà all’80% che non è abbastanza, Questo virus con la Delta circola velocemente”. Sui vaccini ai ragazzi: “E’ evidentemente che il vaccino ha dei rischi e lo sappiamo, ma è meno rischioso di fare il covid. Io non ho avuto nessun dubbio, ho due figli di 12 e 16 anni ma perchè me lo hanno chiesto loro. Manca nel nostro paese una cultura vaccinale, ci sono due grandi partiti italiani che sono contro i vaccini e a me da uomo liberale spiace molto”.



