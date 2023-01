Bassetti vs Schilirò, lite a Zona Bianca/ “Covid? Non ne parli, si sciacqui la bocca”

Il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, è stato intervistato in collegamento dal programma Zona Bianca di Rete 4, e nell’occasione ha analizzato la situazione covid in Cina: “Noi abbiamo costruito in questi tre anni una importante immunità data dai vaccini e data da chi è guarito, quindi fondamentalmente non credo che torneremo in quella situazione come la Cina, tuttavia bisogna fare attenzione perchè la situazione cinese in questo momento non è per niente controllata e soprattutto non arrivano informazioni e questa è la cosa più grave. Nel mondo scientifico la condivisione delle informazioni è fondamentale perchè se tu non dici quello che sta succedendo io come faccio a saperlo?”.

E ancora: “Il ministro Schillaci, primo al mondo e diciamolo chiaro, ha detto, ‘facciamo i tamponi a chi arriva dalla Cina’. Il problema qual è? Schillaci ha fatto un’operazione molto buona ma l’Europa non ci è venuta dietro, le cosiddette triangolazioni in un Europa unita dal punto di vista sanitario dovrebbero essere controllate”. Nel corso del collegamento c’è stato anche spazio per un battibecco con la no vax ed ex vicequestore Schilirò: “I no vax o i vaccino scettici dovrebbero imparare a stare zitti – ha proseguito Bassetti – perchè quello che sta succedendo in Cina è contro tutte le loro teorie. Avevano detto che la variante Omicron non avrebbe creato alcun problema anche ai non vaccinati e guardate cosa sta combinando in un Paese non vaccinato: migliaia di persone che non muoiono. Signora Schilirò torni a fare il suo lavoro ed eviti di parlare di covid di cui non sa, quando parla di varianti si sciacqui la bocca e sputi prima di venire in televisione a dire delle scempiaggini come ha detto stasera”.

BASSETTI VS SCHILIRO’ A ZONA BIANCA E IL PUNTO SUL COVID IN CINA

La Schilirò ha ribattutto “Io studio”, ma Bassetti ha proseguito: “Ma lei studia ma torni a fare il suo lavoro se glielo faranno fare perchè mi pare che qualche gliel’ha impedito, faccia fare i medici ai medici”.

Poi il camice bianco genovese ha aggiunto: “Il problema della Cina non è lo zero covid, è che loro in questi tre anni in cui abbiamo fatto un’importante campagna vaccinale utilizzando i vaccini a mRna, gli stessi che la signora Schilirò dice che ci cambiano il genoma e ci fanno venire chissà quali cose”, “Io non l’ho mai detto, si informi meglio”, ha ribattuto lei. Poi Bassetti ha continuato e concluso: “Certamente ci contagiamo ma le persone fragili e gravi non vanno in ospedale e noi ci diciamo tranquilli. La Cina ha usato vaccini sbagliati e non ha vaccinato la parte più fragile del Paese”.

