“Basta pioggia. Sole e 30-35 gradi”/ L’ordinanza del sindaco di Coulonces: “Preti preghino per il bel tempo”

Nel piccolissimo – parliamo di appena 216 anime – comune di Coulonces, in Normandia, la pioggia è stata abolita con un’ordinanza da parte del sindaco Daniel Marriere che ha prescritto per tutti i prossimi mesi uno splendente sole di giorno e temperature attorno ai 20 gradi nel corso della notte. Non c’è nessun errore, neppure uno scherzo e – tanto meno – un fraintendimento di qualche tipo: è tutto vero e la fine della pioggia è stata impressa nero su bianco sulla carta ufficiale del sindaco di Coulonces, ai sensi di un articolo (il 2212-2 che in Francia regola gli enti comunali) che permetterebbe di intervenire a fronte di – non meglio precisati – ‘inconvenienti che superano i normali disagi della vita sociale‘.

Ma prima di arrivare al senso di questa (per così dire) ‘legge’ vale la pena recuperarne il testo, reso pubblico di alcuni quotidiani italiani – tra cui Adnkronos – che spiega come l’assunto alla base dell’ordinanza del sindaco di Coulonces sia il “fatto che durante le vacanze ci deve essere il sole“, unito al fatto che “la quantità di pioggia ha raggiunto il suo limite”, tanto nel minuscolo comune, quanto nel resto del Nord della Francia.

Il sindaco di Coulonces: “L’ordinanza contro la pioggia è pensata per far sorridere i cittadini”

Così, visto che l’estate sta per superare la sua prima metà e la pioggia non accenna a diminuire, a Coulonces i rovesci temporaleschi sono stati banditi ufficialmente; mentre da qui “a ottobre – cita il testo dell’ordinanza – ci sarà il bel tempo, con temperature tra i 30 e i 35 gradi centigradi durante il giorno, non più di 20 la notte”, ma senza il periodo di intensissimo caldo noto come “canicola” visto che – spiega il sindaco – “non vorrei perdere qualcuno”. Più avanti nel testo – infine – il sindaco di Coulonces raccomanda anche “ai gestori delle parrocchie” di indire preghiere collettive per ‘scacciare’ la pioggia e favorire l’arrivo del bel tempo e delle temperature miti ed estive.

“Dall’anno scorso – ha spiegato Marriere interpellato sulla sua singolare ordinanza all’emittente France 3 – non abbiamo avuto otto giorni di sole di seguito” e visto che – notoriamente – il mal tempo e la pioggia “incidono sulla mente delle persone” rendendole più stanche e meno gioiose, “stamattina visto che pioveva a dirotto ho pensato che fosse il momento giusto [per] emettere un’ordinanza contro il maltempo. Almeno – spiega il sindaco di Coulonces – farà sorridere” i cittadini.











