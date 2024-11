Bastille Day – Il colpo del secolo: tutto sul film in onda oggi

Bastille Day – Il colpo del secolo è un action-thriller del 2016, diretto da James Watkins, che sarà trasmesso il 27 novembre alle 21:45 su Italia 1. Il film vanta un cast dinamico e carismatico, con Idris Elba nel ruolo dell’agente CIA Sean Briar e Richard Madden, noto per il suo celebre ruolo in Game of Thrones, che interpreta Michael Mason, un borseggiatore abilissimo e poco disposto a seguire le regole. Le musiche, firmate da Alex Heffes (già compositore per Le ultime lettere di Jacopo Ortis), si fondono perfettamente con il ritmo incalzante del film, creando un’atmosfera tesa e piena di adrenalina.

Le sequenze d’azione, brillanti e coreografate da Olivier Schneider, celebre per il suo lavoro in Taken, aumentano l’intensità della narrazione, facendo salire il battito cardiaco dello spettatore. L’ambientazione parigina gioca un ruolo importante nel conferire al film un’atmosfera unica, diversa dai classici action movie americani, con Parigi che diventa un personaggio a sé, tanto nelle strade affollate quanto nei suoi luoghi iconici, che contribuiscono a rendere la trama ancora più coinvolgente e visivamente affascinante.

La trama di Bastille Day – Il colpo del secolo

La vicenda di Bastille Day – Il colpo del secolo si apre con Michael Mason, un borseggiatore americano che vive a Parigi, il quale ruba una borsa senza sapere che al suo interno c’è una bomba. Quando l’ordigno esplode, causando numerose vittime, Michael si ritrova nel mirino delle autorità francesi e della CIA. Le sue circostanze sembrano chiare, ma l’agente CIA Sean Briar, interpretato da Idris Elba, incaricato di catturarlo, presto si rende conto che Michael è solo un capro espiatorio, un innocente coinvolto in un piano ben più grande. Briar, dal passato tormentato e con un forte senso della giustizia, decide di non arrestare subito Michael, ma di allearsi con lui per svelare la verità dietro l’attentato.

La loro collaborazione, inizialmente forzata, diventa sempre più solida quando i due scoprono che dietro l’attacco terroristico c’è una cospirazione che coinvolge funzionari corrotti e una rete di terroristi pronti a destabilizzare la Francia. Mentre Briar e Michael cercano di fermare i piani dei terroristi, il film è caratterizzato da inseguimenti adrenalinici, sparatorie, e continui colpi di scena. L’alleanza tra i due protagonisti diventa fondamentale, con Michael che, pur essendo un criminale, si trasforma in un alleato determinato, e Briar che inizia a credere nella sua innocenza. Insieme, affrontano una corsa contro il tempo per impedire una catastrofe imminente.

Bastille Day – Il colpo del secolo, le curiosità: Idris Elba nel ruolo di Sean Briar fa la fortuna del film

Nonostante un budget limitato rispetto ai grandi blockbuster, Bastille Day – Il colpo del secolo ha ottenuto un discreto successo, grazie soprattutto alla performance carismatica di Idris Elba nel ruolo di Sean Briar. La sua interpretazione ha suscitato l’interesse di molti fan, che avrebbero visto bene l’attore come un ottimo James Bond, grazie alla sua presenza scenica e al suo mix di intensità e carisma. Le riprese, svoltesi a Parigi poco dopo gli attentati del 2015, conferiscono al film una forte attualità e un’atmosfera inquietante, che amplifica il tema del terrorismo.

La capitale francese, con la sua bellezza e storia recente, diventa un elemento chiave nella narrazione. Richard Madden, noto per Game of Thrones, ha eseguito molte delle sue scene d’azione senza controfigure, dimostrando una sorprendente versatilità che lo allontana dai ruoli drammatici, mostrando un lato più dinamico e agile. Tuttavia, il film non è privo di errori di continuità: in una scena, l’orologio di Michael cambia orario in pochi secondi senza una spiegazione chiara, e durante un inseguimento sul tetto, le ombre si spostano inspiegabilmente, segnalando un montaggio poco attento. Nonostante questi piccoli dettagli, il film mantiene alta la tensione e riesce a coinvolgere il pubblico fino alla fine.